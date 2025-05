İŞTE CHP!.. (5. BÖLÜM)

CHP iktidarı işkenceci POL-DER’le insanlık suçu işledi

İktidar tarafından himaye edilen POL-DER mensubu polislerin sanıkların analarını, eşlerini onların gözleri önünde en iğrenç işkencelere tabi tuttuğunu açıklayan MHP lideri Türkeş, “Bu işkence resimleri, tabip raporları basında bile yer aldığı halde, Ecevit ve CHP iktidarı susmayı tercih etmektedir” diyordu.

Milliyetçi Cephe hükümetlerinin ardından göreve gelen CHP iktidarında yasa dışı Marksist istila sadece milli eğitimle sınırlı kalmadı. Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur TÖB-DER kanalıyla sol örgüt militanlarının eğitim sahasına sızmasına göz yumarken İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı da emniyet teşkilatında milliyetçi kıyımına girişmişti. 67 ilin valileri büyük ölçüde değiştirilirken CHP’nin Ülkücülere antipatisiyle bilinen İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı solcu-Marksist polislerin örgütü POL-DER yöneticilerini, emniyet genel müdürlüğü, il emniyet müdürlüğü ve siyasi şube müdürlükleri gibi emniyetin üst kademelerine atamakla meşguldü.

İktidarın Marksist kadrolaşması sürerken anarşi de her geçen gün şiddetini artırıyor, gazetelerin manşetlerinde Türkiye’nin dört bir yanında meydana gelen saldırılarda can veren, şanslıysa yaralı kurtulan anarşi ve terör kurbanlarının çeteleleriyle ilgili haberler yer alıyordu. Marksist örgütlere hamilik yapıp devlet içine yerleşmelerine fırsat veren CHP iktidarı onların eylemlerine de göz yumduğu için akan kanı durdurma konusunda mesafe alamıyordu.

Ecevit ve CHP’nin anarşi ve terörden tek anladığı Türk milliyetçileriydi. CHP iktidarı ve Başbakan Ecevit’e göre ülkedeki anarşinin tek suçlusu, “faşist” iftirasıyla karalayıp durduğu Türk milliyetçileriydi. "Ortanın solu, Moskova’nın yolu” hedefiyle yola çıkanların Kuzey komşumuz Sovyetler Birliği’nin iki kutuplu dünyada yayılma ve rejimini bölgeye ihraç etme emellerini görmesi mümkün değildi. Onlar için varsa yoksa hayali bir “faşizm” tehlikesi söz konusuydu. Halbuki “faşist” diye suçladıkları vatansever milliyetçi gençler duvarlara, “Komünizme, faşizme ve her türlü emperyalizme hayır!” yazarken uğradıkları saldırılarda can verirken onlar sadece “Kahrolsun faşizm!” diye slogan atmayı yeterli görüyorlardı. Onlar, “Bağımsız Türkiye!” diye bağırıp bunun ABD’nin kahrolmasıyla mümkün olacağını sanarken, Ülkücü milliyetçi gençler, “Ne Amerika, ne Rusya, ne Çin. Her şey Türklük için!” diye haykırıp gerçek “Bağımsız Türkiye”nin nasıl olması gerektiğinin manifestosunu ortaya koyuyordu.

SOLCU OLMAYAN HERKESE FAŞİST DAMGASI VURULDU!

Alparslan Türkeş de Hergün Gazetesi’ne yaptığı açıklamada konuyla ilgili olarak şu önemli değerlendirmede bulunuyordu:

“Türkiye’de komünistlerin açtığı bir “anti faşizm” kampanyası yürütülmektedir. Legal ve illegal bütün Marksist, komünist kuruluşlar bu kampanyaya katılmışlardır. Tabii öncelikle MHP’yi faşistmiş gibi göstererek kapatılmasını, dağıtılmasını istiyorlar. Ecevit ve iktidarı da bu kampanyanın paralelinde bir politika takip etmektedir.

Ecevit iktidarı devlet teşkilatında, ihtilal dönemlerinde bile görülmeyecek çapta büyük bir kıyıma girişmiştir. En yüksek bürokrattan, odacıya, kapıcıya, işçiye kadar solcu olmayan bütün görevliler “faşist” damgası ile damgalanarak sürülmüşler, istifaya zorlanmışlar, komünistlerin “kurtarılmış bölge” haline getirdikleri mıntıkalara tayin edilerek istifa veya ölüm şıklarından birini seçmek zorunda bırakılmışlardır. Bilhassa polis ve Milli Eğitim teşkilatı hızlı solcu militanların denetimine sokulmuştur. POL-DER adlı Marksist polis örgütü, her demokratik rejimde olduğu gibi “kanundan yana”, “hukuktan yana polis” yerine, “halk ordusu”, “halk mahkemesi” gibi komünist mefhumları hatırlatır bir şekilde “halk polisi” sloganıyla eylem yapmaktadır. Yayın organında Marksizm işlenmekte, Marksist doktrinin aşılama gayreti yürütülmektedir. Türkiye’de başlatılan “faşizme karşı birleşik cephe” kampanyasına “kahrolsun faşizm” naralarıyla bu polis örgütü POL-DER de katılmıştır. Bu örgüt “kahrolsun faşizm” dediği halde tek gün bir tek kelimeyle komünizme karşı bir tenkit yöneltmemekte, demokrasiyi savunmamakta hatta “burjuva demokrasisi” diye suçlamaktadır.

ECEVİT’İN DEVRİMCİ YÖNETİCİ KADROLAR PLANI

Bu sözde polis teşkilatı POL-DER, komünizme karşı olan ülkücü gençlere insanın tahammül edemeyeceği işkenceler yapmaktadır. Bu işkenceler tarafımızdan belgeleriyle doktor raporlarıyla tespit edilerek Meclis’e getirilmiş ama iktidar çoğunluğu tarafından Gensoru isteğimiz reddedilmiştir. POL-DER mensupları, sanıkların analarını, eşlerini onların gözleri önünde en iğrenç işkencelere tabi tutarak engizitörlük yapmaktadır. Bu işkence resimleri, tabip raporlarının fotokopileri tarafsız basında bile yer aldığı halde, Ecevit ve CHP iktidarı susmayı tercih etmektedir. Hemen her gün bir parti binamız bombalandığı, taşrada parti yöneticilerimiz öldürüldüğü halde Ecevit, bir tek gün bile, hiç olmazsa faşizm konusunda gösterdiği hassasiyeti komünizme karşı göstermemiştir. Çünkü Ecevit, Türkiye sağ partileri koalisyonu tarafından yöneltilirken, yaptığı direnişlerden dolayı POL-DER’i açıkça tebrik etmiştir. POL-DER kongresine CHP milletvekilleri katılmışlar, kutlamışlardır. Ve CHP’li İçişleri Bakanı, Emniyetin en yüksek makamlarına bile çok sayıda POL-DER’li eleman yerleştirmiştir. Böylece Ecevit, kendi kitabında yazdığı “Devrimci yönetici kadrolar” planını en hırslı bir şekilde gerçekleştirmiştir.

TÜRKEŞ: FAŞİZM BİZE DEĞİL BAY ECEVİT’E YAKIŞIYOR

Faşizmin metotları, bize hiç yakışmamakta, tam da bay Ecevit’e uygun düşmektedir. Ecevit’le Hitler’in psikolojilerini inceleyecek olan ilim adamları şaşırtıcı benzerlikler bulacaklardır. Hitler şöven bir faşistti. Ecevit sol bir faşisttir. Ecevit iktidarı devlet kuruluşları olan TRT’yi ve Anadolu Ajansı’nı CHP’nin reklam bürosu haline getirmiştir.

Bürokrasiden, işçilerden, odacılardan Özerk Kuruluşlara kadar yürütülen bu partizanlaştırma, Ecevit’in “Devrimci kadro” özleminin uygulamaya konulmasını ifade etmektedir. Ecevit böylece Che’lerin, Castro’ların, Mao’ların kapıyı kırarak yaptıkları Devrimi kapıyı kırmadan, devlet güçlerini partizanlaştırarak yapmak yolundadır.

Peş peşe siyasi cinayetler işlenmektedir. İktidarın Marksist militanların denetimine verdiği polis müsamahası ile solcu teröristler ülkemizin belli kasaba, mahalle ve hatta şehirlerini “kurtarılmış bölge” haline getirmişlerdir. Bugün bazı vilayetlerimizde dışarıdan gelenlere “kurtarılmış bölge pasaportu” sorulmaktadır. Tehditlere, baskınlarla, tahriplerle ve işkencelerle yürütülen “Devrimci terör” yayılmaktadır.”

İSTANBUL ÜMRANİYE’DE TÜRKİYE’Yİ SARSAN KATLİAM!

Terör ve anarşi her geçen gün şiddetini artırmaya başlamış her gün Türkiye’nin çeşitli köşelerinden bombalama, silahlı saldırı ve “karşıt görüşlüler” arasında çatışma haberleri gelirken ülkenin kan gölüne sürüklenişinin de ayak sesleri duyuluyordu. Ecevit’in “ahlaksız teklifi” ile bakanlık dağıtılarak kurulmuş CHP hükümetinin güvenoyu alışının üzerinden henüz 2 ay geçmişti ki Türkiye bir vahşetle sarsıldı. Tarihler 17 Mart 1978'i gösterdiğinde Ümraniye'de bulunan Mustafa Kemal Mahallesi taş ocakları bölgesinde işkence edilerek vahşice öldürülmüş 5 Ülkücü işçinin cesedi bulundu.

Memleketleri Giresun’dan çalışmak için İstanbul'a gelen Sinan Koca, Cevat Koca, Bahri Bilgin, Ömer Bayraktar ve Salih Ulu adlı işçiler başlarını sokacakları gecekondu inşaatı için çalıştıkları sırada Marksist Leninist militanlarca kaçırıldılar. Götürüldükleri İçerenköy yakınlarındaki taş ocaklarında kurdukları sözde “halk mahkemesi”nde terörist caniler tarafından yargılanan Ülkücü işçiler “halk düşmanı faşist” oldukları gerekçesiyle akla hayale gelmeyecek işkencelere maruz kaldıktan sonra kafalarına sıkılan kurşunlarla katledildiler.

ECEVİT’İN BAKANI NEREDEYSE CANİLERİ AKLAYACAKTI!

Korkunç katliamın ortaya çıkmasından sonra CHP iktidarının İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı teröristleri lanetlemek yerine bu vahşeti, adi cinayete dönüştürme senaryoları üretmekle meşguldü. Bakan Özaydınlı’nın, "Buradaki cinayetlerin ideolojik mücadele görüntüsü altında gecekondu ticareti yapan çıkarcılarca işlenmiş olabileceğini gösteren belirtiler üzerinde durulmaktadır" şeklindeki açıklaması büyük tepki toplarken himaye ettiği sol örgütleri “incitmemek” adına gösterdiği hassasiyeti de tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyordu.

20 Mart günü şehitlerin cenaze törenini engellemek için İstanbul Valisi İhsan Tekin kolları sıvamıştı. Vali ve Emniyet’in üst düzey yöneticileri ile MHP’nin İstanbul teşkilatı arasında şiddetli tartışmalar yaşanıyordu. Cenaze namazını polisin engellemesi üzerine, şehitlerin namazı Sirkeci Meydanı’nda vapur iskelesinde eda ediliyordu.

Ülkede büyük infiale yol açan olayla ilgili olarak kaleme aldığı “Ümraniye İçinde Vurdular Bizi” kitabında Ülkücü yazar Alper Aksoy 5 işçinin başına gelen vahşeti şu cümlelerle özetliyordu:

“Daha otuz yaşına varmamış beş yiğit, beş evdeş, beş baba… Beş arkadaş, Giresun’un Çanakçı kasabasındandı. İstanbul’a çocuklarının geleceğini kurtarmaya gelen, beş gariban Anadolu evladı, beş memleket sevdalısı, beş ülkücü… Öldürüldükten 4 gün sonra bulundu cansız bedenleri… Beşinin de kulakları kesilmiş, gözleri oyulmuş ve kafalarına kurşun sıkılmıştı... Tanınmayacak hale getirilen bu beş can parçası, anasının biriciği bu beş yiğit, elleri-ayakları bağlanarak devrimcilerin sözde mahkemesinde yargılandıktan sonra, götürüldükleri taş ocağında ağır işkencelere maruz kalarak şehit edildiler. Cevat, Sinan, Bahri, Ömer ve Salih… İşte bunlar bizim çocuklardı. Beş yiğit, beş gariban Anadolu evladı, beş memleket sevdalısı, beş ülkücü… Neden mi öldürüldü?.. Milliyetçi İşçi Sendikasına (MİSK) üye oldukları, ülkücü kimlikle tanındıkları için…”

