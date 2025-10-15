CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, geçen yıl ocak-ağustos döneminde yaklaşık 26 milyar lira olan trafik cezası tahsilatı, bu yılın aynı dönemi itibarıyla 44,7 milyar liraya çıktığını; yol, köprü ve tünel gelirlerinin de 2025'in sekiz ayında 1 milyar 193 milyon lirayı bulduğunu belirterek, "Vatandaşın boğazını sıka sıka derman bırakmayan iktidar, trafik cezalarıyla kendi açığını kapatmaya çalışıyor” dedi.

Karasu, yaptığı yazılı açıklamada, iktidarın daha kolay tahsil edilebilir olması nedeniyle, gelir kalemleri arasında önemli bir yer tutan yol, köprü, tünel gelirleri ile trafik cezalarındaki gelirlerin son yıllarda katlandığını belirtti.

Ulaş Karasu şunları kaydetti:

"Geçen yılın tamamında 1 milyar 285 milyon lira olan yol, köprü ve tünel gelirleri bu yılın ilk 8 ayında 1 milyar 193 milyon lirayı buldu. Yine 2024 yılının ocak-ağustos döneminde 25 milyar 922 milyon lira olan trafik cezası tahsilatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 72 artarak 44 milyar 760 milyon liraya ulaştı. Böylece geçen yılın tamamında 43 milyar 601 milyon lira olan trafik cezası geliri, bu yıl ağustos itibarıyla aşıldı. Bu yılın ilk sekiz ayında tahakkuk ettirilen ceza tutarı ise 83 milyar lirayı aştı ve yıl sonuna kadar 55,1 milyar liraya ulaşması beklenen ceza tahsilatının üzerine çıktı."

"İKTİDARIN GÜCÜ SADECE GARİP GUREBAYA YETİYOR"

“İktidarın gücünün sadece garip gurebaya yettiğini; fakirden alıp, zenginine ve saraya verdiğini” ifade eden Karasu, "işçiye, emekliye, çiftçiye, öğrenciye hak ettiğini vermeyen iktidarın yandaş şirketlere bonkör olduğunu" kaydetti.

Karasu, hükümetin kendi açığını kapatmak için trafik cezalarıyla, geçmediği köprülerden yaptığı tahsilatlarla vatandaşın cebine elini attığını vurgulayarak, “milletin cebinden bir kuruş çıkmayacak" denilen yap-işlet-devret projeleriyle bir soygun düzeni oluşturduğunu belirtti.

Belli başlı şirketlere aktarılan garantiler nedeniyle, köprü ve otoyol işletmecilerinin zenginliklerine zenginlik kattığını kaydeden Karasu, “Vatandaşın boğazını sıka sıka derman bırakmayan bu iktidar, bir taraftan da trafik cezalarıyla kendi açığını kapatmaya çalışıyor” ifadesini kullandı.