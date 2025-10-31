YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) yapılan dördüncü genişleme bölgesi arsa dağıtımı tartışmaları büyüyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, konuya ilişkin yaptığı kapsamlı açıklamada “şeffaflık” ve “hesap verilebilirlik” vurgusu yaparak, OSB yönetimini kamuoyu önünde sorularla yüzleşmeye davet etti.

Özdemir, dağıtım sürecinde usulsüzlük ve kayırmacılık iddialarının gündemi meşgul ettiğini belirterek, “İktidar milletvekili Hüseyin Altınsoy’un ‘ateş olmayan yerden...’ diye yarım bıraktığı atasözü, ardından OSB Yönetim Kurulu’nun yaptığı muğlak açıklama, kamuoyundaki soru işaretlerini gidermek yerine daha da derinleştirmiştir” dedi.

CHP İl Başkanı, konuyla ilgili yürütülen araştırmaların titizlikle sürdüğünü ifade ederek, kamuoyunun aydınlatılması adına OSB Müteşebbis Heyeti’ne ve Yönetim Kurulu’na şu soruları yöneltti:

OSB’de hizmet dışı alan adı altında kaç parsel üretilmiştir ve bu parseller kimlere dağıtılmıştır?

Parsel dağıtımlarında hangi yöntem izlenmiştir?

Çok sayıda üreticinin arsa beklediği ortamda yatırım zorunluluğu bulunmayan bu parseller hangi gerekçeyle üretilmiştir?

Bu parsellerin yatırım zorunluluğu var mı, varsa hangi alanlarda yatırım taahhüdü verilmiştir?

Ana cadde üzerindeki parseller neden açık artırmaya çıkarılmadan, taban fiyat üzerinden tahsis edilmiştir?

Aynı kişilere birden fazla parsel tahsisi yapılmış mıdır, yapıldıysa sebebi nedir?

Parsel tahsisi yapılan kaç kişi daha sonra parsellerini geri iade etmiştir?

Ticari alan statüsündeki bu parseller piyasa değerinin üçte biri fiyatına kimlere, hangi yatırım taahhüdü karşılığında verilmiştir?

Parsellerin gizli sahipleri olduğu iddialarına karşı OSB Yönetim Kurulu’nun ne söyleyeceği merak edilmektedir.

Özdemir, “Madem dağıtımınız şeffaf, o zaman hangi parselin kime, hangi yöntemle tahsis edildiğini kamuoyuna açıklayın” çağrısında bulunarak, OSB yönetimini şeffaflığa davet etti.

Açıklamasında, OSB’deki iddiaları gündeme getirenlerin değil, usulsüzlükleri yapanların araştırılması gerektiğini vurgulayan Özdemir, “Hukuk biriminiz yolsuzluk iddialarını ortaya atanları değil, yapılan usulsüzlükleri titizlikle incelesin ve görevini yapsın” ifadelerini kullandı.

“İktidar vekilleri bu dağıtımı iptal ettirsin”

İktidar milletvekilleri Cengiz Aydoğdu ve Hüseyin Altınsoy’a da çağrıda bulunan Özdemir, “Madem ateş olmayan yerden duman çıkmaz diyorsunuz, madem bir şeyler dönüyor; o hâlde gücünüzü kullanın, bu parsel dağıtımlarını iptal ettirin. Yeni dağıtımlar açık, şeffaf ve gerekirse noter huzurunda yapılsın. Biz de bu süreçte destek olmaya hazırız” dedi.

“Gerçek yatırımcılar değil, rantçılar hedefimizdir”

CHP olarak yatırım yapan, üretim ve istihdam sağlayan gerçek sanayicilerin yanında olduklarını bir kez daha vurgulayan Özdemir, “Bizim hedefimiz OSB’de alın teriyle yatırım yapan iş insanları değildir. Ancak arsa tahsisi üzerinden rant elde eden, eli çantalı emlakçılarla dönen bu düzenin de peşini bırakmayacağız” diye konuştu.

“Ziga Termal ihalesinde olduğu gibi bu konunun da takipçisiyiz”

Özdemir, daha önce İl Özel İdaresi’nin Ziga Termal Kaplıca Otel ihalesiyle ilgili yaptıkları açıklamanın CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz tarafından TBMM gündemine taşındığını hatırlatarak, “O konuda nasıl kararlılıkla takipçi olduysak, OSB’deki bu soru ve iddiaların da sonuna kadar takipçisi olacağız. Dün olduğu gibi bugün de, yarın da Aksaray’ın ve Aksaraylının hakkını kimseye yedirmeyeceğiz” dedi.