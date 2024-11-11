CHP İl Başkanı doktor Gökhan Şenyürek'e saldırı

Gökhan Giresun'da özel bir hastanede sünnet edilmesinin ardından yataklı servise götürülen çocuğun babası A.A.K. ile genel cerrahi uzmanı Opr. Dr. Gökhan Şenyürek arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

A.A.K'nin sözlü ve fiziki saldırısına uğrayan CHP'li doktor Şenyürek, durum polise bildirildi.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ AÇIKLAMA YAPTI

CHP Giresun İl Başkanı da olan Opr. Dr. Gökhan Şenyürek'in şikayetçi olması üzerine polis saldırgan hasta yakını A.A.K'yi gözaltına aldı.

Gökhan Şenyürek'in sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Bulut, konuya ilişkin müdürlüğün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gökhan Şenyürek'in görevi başında fiziksel saldırıya maruz kaldığını söyleyerek, "Olayla ilgili adli süreç başlatılmıştır. Tek amacı insan hayatına hizmet etmek olan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddeti her ne sebeple olursa olsun insanlık dışı buluyor ve kınıyoruz" ifadelerini kullandı.