CHP İl Başkanı Mansur Yavaş'ı kızdırdı

CHP Ankara İl Danışma Kurulu toplantısına Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili sözler damga vurdu. Toplantıda konuşan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, "CHP'li bir belediye başkanını Çankaya Köşkü'nde göreve başlatacağız. Yeniden parlamenter sisteme dönmek için önemli adımlar atacağız ve ülke bir kez daha 1 Nisan sabahına uğradığı gibi mutlu bir güne uyanacak, kırmızı bir Türkiye'ye uyanacak" dedi.

MANSUR YAVAŞ YANIT VERDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise Erkol’un sözlerine yanıt verdi. Yavaş, söz konusu tartışmaların hiç hoşlarına gitmediğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Biz bu oyuna gelmeyeceğiz. 2019'dan 2023 seçimlerine kadar üstlerine vazife gibi yandaş olarak tabir edilen televizyonların tek konusu 'Aday kim olacak?' deyip fitne çıkararak insanları birbirine düşürmekti. Yine başladılar. Bizler kazandığımız belediyede insanları nasıl rahat ettiririz, huzurlu bir şekilde yaşadıkları kentte nasıl memnun ederiz diye uğraşırken bu tartışmalara meze olmak hiç hoşumuza gitmiyor. Bunların CHP içerisinde bir iç çatışma yaratmaktan başka bir gaye gütmediğinin ve bizim bunların içinde olmayacağımı herkesin bilmesini istiyorum."