Serhat KAYA/Bilecik

Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, dün yapılan 39. Olağan İl Kongresi sonrası bir açıklama yaptı.

Başkan Özdemir açıklamasında kongreye katılan parti üye ve delegelerine teşekkür ederken, halkın sesine kulak veren, emeği önceleyen ve umut büyüten bir örgüt olma kararlılıklarını sürdüreceklerini söyledi.

CHP İl Başkanı Ali Özdemir yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin Değerli Örgütü, Kıymetli Delegelerimiz ve Yol Arkadaşlarımız,

Geride bıraktığımız kongre sürecinde göstermiş olduğunuz yüksek katılım, örgüt bilinci ve dayanışma ruhu için her birinize en içten teşekkürlerimizi sunuyorum.

Bu kongre, yalnızca bir seçim değil; Cumhuriyet Halk Partisi’nin köklü değerlerine, demokrasisine ve halkın iradesine sahip çıkmanın bir göstergesi olmuştur. Her bir delegenin emeği, partimize duyulan güvenin ve umudun en somut ifadesidir.

Bilecik örgütümüz, geçmişten bugüne olduğu gibi bugün de örgütlü mücadelenin, emeğin ve kararlılığın simgesidir. Kadın kollarımızdan gençlik örgütümüze, ilçe başkanlarımızdan mahalle temsilcilerimize kadar tüm yol arkadaşlarımızla birlikte; Cumhuriyet Halk Partisi’nin aydınlık geleceğini inşa etme sorumluluğunu taşıyoruz.

Önümüzdeki süreçte hep birlikte çalışarak, halkın sesine kulak veren, emeği önceleyen ve umut büyüten bir örgüt olma kararlılığımızı sürdüreceğiz. Her bir katkı, her bir el, bu büyük mücadelenin bir parçasıdır.

Kongremiz, birlikteliğimizin gücünü ve iktidar yürüyüşümüzün kararlılığını bir kez daha ortaya koymuştur.

Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik örgütü dimdik ayaktadır; emekle, inançla ve yoldaşlıkla büyümeye devam edecektir.

Birlikte örgütlendik, birlikte büyüyoruz!”