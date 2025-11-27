YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, kentin önde gelen meslek ve üretici örgütlerinin başkanlarını ağırlayarak Aksaray’ın ekonomik, sosyal ve sektörel yapısına ilişkin kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Ziyarete, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Koçaş, Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Aksaray Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan ve Aksaray Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk katıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Başkanı Bilal Özdemir, nazik ziyaretleri dolayısıyla tüm STK başkanlarına teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Aksaray Ticaret Odası Başkanı Ahmet Koçaş'a, Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak'a, Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök'e, Aksaray Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan'a, Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Mahmut Aktürk'e nazik ziyaretleri için gönülden teşekkür ederim. Aksaray’ın sanayisine, tarım ve hayvancılığına yön veren STK Başkanları ile Aksaray’ı konuştuk. Ortak amacımız; daha mutlu, daha yaşanılabilir, daha adil, daha müreffeh bir Aksaray.”

Görüşmede Aksaray’ın:

Sanayide büyüme potansiyeli,

Tarımsal üretim kapasitesi,

Hayvancılıkta sürdürülebilirlik,

Üretici ve esnafın mevcut sorunları,

gibi başlıklar ele alındı. STK başkanları, sektörlerinin mevcut durumuna ilişkin güncel verileri ve sahadan gelen talepleri aktarırken, Özdemir ise CHP’nin yerelde daha güçlü bir sosyal, ekonomik ve planlı kalkınma vizyonu ortaya koyacağına işaret etti.

Özdemir, Aksaray’ın büyüme potansiyelinin, siyaset–STK–üretici işbirliğiyle daha görünür ve güçlü hale getirilebileceğini belirterek, kent için ortaya konan her samimi katkının kıymetli olduğunu vurguladı. İl Başkanı, tüm kesimlerle diyalog halinde olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve ortak çalışma mesajlarıyla sona erdi.