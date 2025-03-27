CHP İl Başkanı Özgür Çelik duyurdu! Maltepe mitinginde İmamoğlu sürprizi

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CHP İl Başkanı Özgür Çelik duyurdu! Maltepe mitinginde İmamoğlu sürprizi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 29 Mart'ta Maltepe'de gerçekleştirilecek olan dev mitinge Ekrem İmamoğlu'nun da yapay zeka ile katılacağını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanması büyük tepkilere yol açmıştı.

İstanbul'da Saraçhane önünde toplanan kalabalığa seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, alanda oylama yapmış ve cumartesi günü Maltepe'de buluşma çağrısı yapmıştı.

CHP'nin 29 Mart tarihinde Maltepe'de gerçekleştirmeyi planladığı miting için ise sürpriz bir gelişme gündeme geldi.

İMAMOĞLU DA MİTİNGTE OLACAK

Yapılan çağrıyla ilgili dikkat çeken bir detayı açıklayan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da mitingte olacağını açıkladı.

Çelik, yapay zeka teknolojisinin kullanılacağını belirterek "Ekrem İmamoğlu, cumartesi günkü mitingde yapay zeka ile konuşma yapacak" dedi.

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