CHP İl Başkanlığı ablukaya alındı! İçeridekiler dışarı çıkamıyor. Polis yolu kapattı

CHP İstanbul Gençlik Kolları, İstanbulluları saat 23:00'te İl Binasına çağırdı. Çağrının ardından İstanbul Valiliği 10 Eylül tarihine kadar gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni vb. türdeki eylem ve etkinlikleri yasakladı. Bölgeye giden çevik kuvvet polis yolları kapattı. Yer yer polis ve vatandaşlar arasında arbedeler yaşandı.

CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptaline yönelik açılan davada, Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınarak Gürsel Tekin ve bir heyeti görevlendirdi. Gürsel Tekin’in yarın bazı CHP’li siyasetçilerle İl Binası gitmesi bekleniyor. Özgür Çelik ve yönetimi ise parti binasından ayrılmayacaklarını duyurdu.

CHP GENÇLİK KOLLARI, İSTANBULLARI İL BİNASINA ÇAĞIRDI

CHP İstanbul Gençlik Kolları, sosyal medya hesaplarından yaptıkları çağrıda İstanbulluları saat 23.00’te il binasına çağırdı.

Çağrıda şu ifadeler yer aldı:

"Saraçhane ruhuyla direnecek; demokrasimizi kayyımlara teslim etmeyeceğiz. İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik’in yanında, omuz omuza duracağız.

Tüm İstanbulluları, son kalemizi savunmaya; İstanbul İl Başkanlığımıza bekliyoruz."

CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın çağrısının ardından çevik kuvvet polisin İl Başkanlığı'na gittiği görüldü. Başkanlık önünde CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek ile polis arasında tartışmalar yaşandı. İl binasına giden yollar da polis tarafından kapatıldı.

"SİZ KENAN EVREN'İN ASKERİ DEĞİLSİNİZ!"

Ali Mahit Başarır, bölgede yaptığı açıklamada,

"Türkiye'nin birinci partisini ablukaya aldınız! Siz Kenan Evren'in askeri değilsiniz! Bu kötülüğü bu ülkeye yapmayın!" ifadelerini kullandı.

Başarır, "Niye bu polisler burada. Sokakta uyuşturucu satıyorlar, her gün bir kadın öldürülüyor. Bu çocuklar bu vatanı savunsun. Türkiye'nin birinci partisini abluka altına aldınız. Bu kanunsuz bir emir. Bu kötülüğü yapmayın" sözlerini sarf etti.

