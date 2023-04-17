CHP İl Başkanlığı civarında ateş açan firari tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, 6 Nisan Perşembe günü saat 04.00 sıralarında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'ndan TEM Otoyolu Edirne istikametine seyreden bir araçtan CHP İl Başkanlığı binası civarında silahla ateş edilmesiyle ilgili çalışma yürütüldü.

Olay sırasında araçta olduğu, sosyal medya hesabından canlı yayın başlatarak aracın camından dışarı silahla ateş ettiği tespit edilen firari şüpheli Emre D. Sultangazi'de yakalandı.

Zanlının yakalandığı ikamette yapılan aramada ise 1 tabanca ve 14 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

İstanbul Adliyesi'nde savcılığa çıkarılan şüpheli ifadesinin alınmasının ardından "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheli Emre D. ifadesinde, olaydan bir hafta önce ailesine ait iş yerindeyken kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradığını, isabet eden kurşunlardan birinin mermi çekirdeğinin hala kafasında olduğunu ve sağ kaşının felçli kaldığını öne sürdü.

Bu olayın ardından kendisini vuran kişilere gözdağı vermek için arkadaşlarıyla gezerken sosyal medya hesabından canlı yayın açtığını iddia eden şüpheli Emre D, bu sırada yayına katılan sahte hesapların kendisine küfür etmeye başladığını anlattı.

"NE CHP BİNASINDAN NE DE ÇEVREDEKİ DİĞER BİNALARDAN HABERDAR DEĞİLİM"

Şüpheli Emre D, bu durumu gururuna yediremediğini savunarak, şu ifadeyi verdi:

"Olaydan birkaç önce kurşunlanmada ağır yaralandığım için Arda isimli bir arkadaşım başıma tekrar bir iş gelmemesi amacıyla silah getirmişti. Hastaneden çıktıktan sonra bir silahı üzerimde taşıyordum. Aracın içerisinde şahısların canlı yayında yapmış olduğu küfürlere sinirlenerek araç hareket halindeyken ön cam koltuğun camını açarak 2 veya 3 el havaya ateş ettim. Ateş ettiğim esnada nereden geçtiğimizi dahi bilmiyordum. Ne CHP binasından ne de çevredeki diğer binalardan haberdar değilim. Olay basına yansıyınca diğer şüpheliler polis tarafından alındı. Ben olaydan sonra silahı Arda'ya verdim."

Savcılığın sevk yazısında, olayın gerçekleştiği yerin İstanbul'un en işlek caddelerinden biri olması, caddenin etrafında birçok kamu kurum ve kuruluşlarına, şirketlere ait binaların ve vatandaşlara ait yoğun yerleşim alanlarının bulunması sebebiyle şüphelinin eyleminin vahamet arz ettiği kaydedildi.

Suç unsuru silahın ele geçirilememiş olması nedeniyle vasıf ve mahiyetinin bilinemediğine, bu nedenle delillerin tamamen toplanması halinde şüphelinin üzerine atılı suçun nitelikli yönde vasıf değiştirme ihtimalinin bulunduğuna yer verilen yazıda, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgular olduğu gerekçesiyle tutuklanması talep edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Emre D'nin 6136 Sayılı Kanuna muhalefetten tutuklanmasına karar verdi.

4 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILMIŞTI

6 Nisan günü yaşanan olayın ardından başlatılan soruşturmada, silahla ateş edilen araçta olduğu belirlenen 4 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerin emniyetteki sorgusunda, olay günü akşam saatlerinde 5 arkadaş gezmeye çıktıklarını, bir süre dolaştıktan sonra gece saatlerinde Beşiktaş Ortaköy'de sahur yaptıklarını anlattıkları belirtilmişti.

Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'daki evlerine doğru döndükleri sırada araçta bulunan firari şüpheli Emre D'nin telefonuyla sosyal medya hesabından canlı yayın başlattığını belirten zanlıların, Emre D'nin bu sırada üzerindeki silahı çıkartarak camdan dışarı 7-8 el ateş ettiğini söyledikleri öğrenilmişti.

Şüpheliler CHP İstanbul İl Başkanlığına yönelik bir şey yapmadıklarını savunmuştu.

Savcılığın ulaştığı, şüphelilerin yaptığı canlı yayına ilişkin görüntü kaydında, bir kişinin havaya ateş ettiği, diğer şüphelilerin ise bu duruma güldüğü belirlenmişti.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Anıl Ö. ifadesinin ardından, Arif P, Berkan Ö. ve Ferhat E. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest kalmıştı. (AA)