CHP İl Başkanlığı duyurdu: Avcılar mitingi ertelendi!

CHP İstanbul İl Başkanlığı, Ferdi Zeyrek'in vefatı nedeniyle Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan Avcılar mitinginin ertelendiğini duyurdu.

CHP, her hafta Çarşamba günü İstanbul'un bir ilçesinde düzenlenen "Millet iradesine sahip çıkıyor" mitinglerinden 9'ncusunu bu hafta Avcılar'da yapacaktı.

Ancak, evinde elektrik akımına kapılarak yaralanan ve 3 gündür yoğun bakımda tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'ten bugün gelen acı haber sonucu parti mitingi erteleme kararına gitti.

"BİR SONRAKİ HAFTAYA ERTELENDİ"

CHP, bu hafta 11 Haziran Çarşamba günü düzenlenecek olan mitingi bir sonraki haftaya erteleme kararı aldı.

CHP İl Başkanlığından konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"Değerli İstanbullular, 11 Haziran Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz Avcılar mitingimiz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek‘in vefatı nedeniyle bir sonraki haftaya ertelenmiştir."