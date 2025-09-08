CHP İl Başkanlığı’nda yaşanan olaylar ve sosyal medyada paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı

Kaynak: İHA
CHP İl Başkanlığı’nda yaşanan olaylar ve sosyal medyada paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylar ve sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapanlar hakkında adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "CHP İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylar ve sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatılmıştır. CHP İstanbul İl ve Kurultay Delegesi tarafından İstanbul İl Kongresi'ndeki usulsüzlük, menfaat temini iddiaları ve seçmen iradesini etkilemeye yönelik ileri sürülen eylemler nedeniyle açılan davada, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı'na, yönetim ve kurullarına tedbiren geçici kurul görevlendirilmiş, bu karara karşı CHP Genel Başkanlığı'nca adli yargıda yapılan itirazlar ve Yüksek Seçim Kurulu’na yapılan başvurular reddedilmiştir. Yargının kararına saygı göstermek, herkes için bir zorunluluktur. Hukukun üstünlüğü, demokratik düzenin teminatıdır. Bu nedenle, toplumda gerginlik ve huzursuzluk oluşturacak sokak çağrılarından kaçınmak ve herkesin yargı sürecinin sonucunu sükûnetle beklemesi gerekmektedir. Yargılama süreci devam ederken yapılan açıklamaların sorumluluk bilinciyle ele alınması büyük önem taşımaktadır. Başta CHP Genel Başkanı olmak üzere tüm parti yetkililerinin milletimizin huzurunu ve demokratik düzeni gözeten bir üslup benimsemeleri en doğru yoldur" ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Hırsızlık suçundan 13 yıl cezası vardı!..
Hırsızlık suçundan 13 yıl cezası vardı!..
Hamas’tan Trump’a yanıt
Hamas’tan Trump’a yanıt
Ankara’da sokakta gezen ayı görüntülendi
Ankara’da sokakta gezen ayı görüntülendi
RTÜK Başkanı Şahin’den açıklama
RTÜK Başkanı Şahin’den açıklama
CHP İl Başkanlığı’nda yaşanan olaylar ve sosyal medyada paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı
CHP İl Başkanlığı’nda yaşanan olaylar ve sosyal medyada paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı