CHP ilçe binasına saldırı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP ilçe binasına saldırı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Şile İlçe Başkanlığı binasına dün akşam saatlerinde taşla saldırıldığını duyurdu. Saldırıyı kınayan Zeybek, hukuki süreci takip edeceklerini kaydetti.

CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, X hesabından yaptığı paylaşımla partisinin Şile İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı düzenlendiğini duyurdu.

gix8gh1wkaafdo9.jpg

Saldırıya dair fotoğrafları paylaşan Zeybek, şunları yazdı:

“Siyasette şiddetin, saldırının yeri yoktur. Şile İlçe Başkanlığımıza yönelik gece saatlerinde gerçekleştirilen hain taşlı saldırıyı şiddetle kınıyorum.

gix8gh2xwaaobss.png

Sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve hak ettikleri cezayı almaları üzere hukuki sürecin takipçisi olacağız. İlçe Başkanımız Aras Arslan'a, ilçe yönetimimize ve tüm Şile örgütümüze geçmiş olsun.”

Son Haberler
Ege Denizi'nde bir büyük deprem daha
Ege Denizi'nde bir büyük deprem daha
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor 3-2
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor 3-2
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor 2-2
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor 2-2
CHP ilçe binasına saldırı!
CHP ilçe binasına saldırı!
İçki içtiği arkadaşını çıkan kavgada bıçakla öldürdü; olay anı kamerada
İçki içtiği arkadaşını çıkan kavgada bıçakla öldürdü; olay anı kamerada