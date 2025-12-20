DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Meclis’te İmralı Süreci için kurulan komisyon için ilişkin hazırlanan raporlara dair açıklamasında, özellikle CHP’nin hazırladığı rapora tepki gösterdi.

CHP’nin verdiği rapor ile ilgili “En çok CHP'nin raporuna üzüldüm” sözlerini sarf eden Bakırhan, “Hangi partinin üzerinde baskı yok? Şu anda binlerce arkadaşımız içeride, sürgünde. Davası olmayan arkadaşımız yok. Bu bir gerekçe değil. CHP bir rapor yazacaksa, 89'da SHP'nin yazdığı raporu alıp güncellesin” sözlerini sarf etti.

MURAT EMİR'DEN YANIT GELDİ

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Bakırhan’ın açıklamalarına yazılı bir açıklamayla cevap verdi. Emir, komisyonda hazırlanan raporun dar bir çerçevede değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek şunları söyledi,

"Komisyonun kuruluş amacı; demokrasi, hukuk devleti ve toplumsal barışa ilişkin sorun ve çözümleri ortaya koymaktır. Partimiz de bu doğrultuda bir rapor hazırlayarak daha demokratik, hukuk devleti niteliği güçlü ve toplumsal barışını inşa etmiş bir Türkiye için ivedilikle atılması gereken adımları ortaya koymuştur. Her sayfasında ötekileştirilenler, adaletsizliğe uğrayanlar, temel hak ve özgürlükleri engellenenler, ayrımcılığa tabi tutulanlar, yok sayılanlar vardır. Dolayısıyla Kürtler, Türkler, Aleviler, Sünniler, kendini öteki tanımlayan herkes vardır. Raporumuz her bir bireyin kendini eşit hissettiği ve temel hak ve özgürlüklerini en geniş anlamda kullanabildiği bir Türkiye yaratmayı odağına koymuştur."

