CHP ile DEVA arasında ipler gerildi

Ali Babacan'ın CHP’nin tek başına seçim kazanamayacağını söylemesinin ardından CHP'den gelen yanıtla iki parti arasında ipler gerildi.

CHP ile DEVA arasında ipler gerildi

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Habertürk yayınında seçimlerde ortağı olduğu CHP’yi eleştirmiş, "CHP'nin kendi başına bugün herhangi bir seçime girip Türkiye genelinde, Türkiye'nin tümü için kazanması mümkün mü? Ya siz hayal mi görüyorsunuz?" sözleri ile CHP'lilerin tepkisini çekmişti.

Ali Babacan'ın sözlerine yanıt CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'dan geldi.

"TEK ADAYA ORTAK OY VERSELERDİ, KİM KAYBEDERDİ?"

Halk TV’deki ‘Kayda Geçsin’ programında gazeteciler Şule Aydın, Timur Soykan ve Murat Ağırel’in sorularını yanıtlayan Günaydın, DEVA Partisi lideri Babacan’ı CHP’ye ilişkin sözleri nedeniyle isim vermeden eleştirdi.

Günaydın, “Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, belki İYİ Parti onlara katılır katılmaz bilmem, belki Demokrat Parti… Onlar milletvekilliği seçimlerinde kendi aralarında bir ittifakla girselerdi de, cumhurbaşkanlığı seçiminde tıpkı İYİ Parti’nin yaptığı gibi tek adaya ortak oy verselerdi, kim kaybederdi?” ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 2‘LİK OLUP OLMADIĞI BELLİ OLMAYAN İNSANLARIN ATIP TUTMALARI"

Günaydın'ın iki parti arasındaki ipleri tamamen geren sözleri şu şekilde:

Yüzde 2‘lik olup olmadığı belli olmayan insanların atıp tutmalarına çok aldırmamak lazım. Sandık sonuçlarını bilemiyoruz. Sandık çıkış anketlerini biliyoruz ama onları da kimse mahcup olmasın diye söylemiyoruz. 'Tek başınıza seçim mi kazanabilirsiniz?' sorusuna 'Kazanacağımız yerler var, kazanamayacağımız yerler var' şeklinde cevap veririz. Peki aynı soruyu biz sorsak yanıtı var mı bu sorunun?

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