CHP İlkadım Gençlik Kolları'ndan Cem Aydın'ın ifadesinin alınmasına ve belediye başkanlarının tutuklanmasına tepki

CHP Samsun gençlik örgütü, Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın ifadesinin alınmasına ve belediye başkanlarının tutuklanmasına tepki gösterdi. İlkadım Gençlik Kolları Başkanı Serenay Arlı, "Bu tehditlerle ve gözaltı kararlarıyla bizi yıldırmıyor, bilhassa mücadelemize güç katıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti’ni bir hukuk devleti haline getirene kadar ve yargıyı bağımsızlaştırana kadar durmayacağız. Bizim partimizde, konforu için ya da özgürlüğü için merhamet dilenecek bir kişi yoktur. Haksızlıklara göz yumacak, haklıya karşı güçlüyü savunacak bir kişi yoktur" dedi.

CHP Samsun gençlik örgütü Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın ifadesinin alınmasına ve belediye başkanlarının tutuklanmasına tepki gösterdi. Yapılan açıklamaya CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, İl Başkanı Ümit Özdağ, partililer ve vatandaşlar katıldı.

"KAYYUM VE TÜRLÜ AYAK OYUNLARIYLA YÖNETEBİLECEKLERİNE İNANMIŞLARDIR"

İlkadım Gençlik Kolları Başkanı Serenay Arlı'nın okuduğu açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İki gün önce Bolu’da yaşanan yangın faciasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, acılı ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Bu ülkede her geçen gün yaşanan skandallara, artan hayat pahalılığına, enflasyona, kayırmacılığa, insan ömrünün ucuzluğuna, artan kadın cinayetlerine ve en önemlisi anayasanın yok sayılmasına, adaletsizliğe, hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğiz. Yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Özer de, gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanımız Sayın Rıza Akpolat da sandıkta halkın iradesiyle seçilmiş, kendi ilçelerinde başarılı işlere imza atmışlardır. 31 Mart seçimlerinde halkın tokadını sandıkta yiyen iktidarın gözü dönmüş, kazanamadıkları ve kazanamayacakları belediyeleri kayyum ve türlü ayak oyunlarıyla yönetebileceklerine inanmışlardır.

"BİZ GÜCÜMÜZÜ KAMU KAYNAKLARINDAN DEĞİL HALKTAN ALIYORUZ"

Son yaşadığımız skandal ise Gençlik Kolları Genel Başkanımız, Parti Meclisi üyemiz Cem Aydın’ın yaptığı bir paylaşım yüzünden ifadeye çağrılmasıdır. Kendisi, yurt dışı çıkış yasağı ve en yakın karakola imza vermek suretiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Biz, düzeni bozuk, işleyişi aksak yargının verdiği bu tehdit vari kararı tanımıyoruz. Bu yanlış, sadece Sayın Cem Aydın Başkanımıza değil, on binlerce üyesi olan Türkiye’nin en köklü gençlik kolları yapılanması olan Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kollarımıza yapılmıştır. Bu tehditlerle ve gözaltı kararlarıyla bizi yıldırmıyor, bilhassa mücadelemize güç katıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti’ni bir hukuk devleti haline getirene kadar ve yargıyı bağımsızlaştırana kadar durmayacağız. Bizim partimizde, konforu için ya da özgürlüğü için merhamet dilenecek bir kişi yoktur. Haksızlıklara göz yumacak, haklıya karşı güçlüyü savunacak bir kişi yoktur. "Bana dokunmayan bin yaşasın" diyenlerin de yeri yoktur. Rüşvetçileri ve teröre destek verenleri arayanlar CHP’ye değil kendi yakınlarına bakmalıdır. Ne mutlu bize ki, ne cemaatlere iştirak ettik ne de terör örgütlerine. Biz gücümüzü kamu kaynaklarından değil, yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi’ni birinci parti yapan halkımızdan alıyoruz."