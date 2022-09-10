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Kaftancıoğlu’ndan Soylu’ya tazminat göndermesi: Helal para güle güle yesin. Kaftancıoğlu 10 bin 620 TL para cezasına çarptırıldı

Canan Kaftancıoğlu, Süleyman Soylu’ya hakaret ettiği gerekçesiyle çarptırıldığı 10 bin 620 TL para cezası sonrası “Helal para güle güle yesin” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 12:14
Son Güncelleme: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 12:59
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’ndan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tazminat göndermesi: Helal para güle güle yesin. Kaftancıoğlu 10 bin 620 TL para cezasına çarptırıldı

Kaftancıoğlu’ndan Soylu’ya tazminat göndermesi: Helal para güle güle yesin. Kaftancıoğlu 10 bin 620 TL para cezasına çarptırıldı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya hakaret ettiği gerekçesiyle 10 bin 620 TL para cezasına çarptırılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı.

Kaftancıoğlu paylaşımında, “Ülkenin en köklü partisinin il başkanına DHKP’li PKK’lı diyen(kendisine açtığım davalar ilk mahkemelerde reddedilse de üst mahkemelerde devam ediyor) diyene bu twitimden dolayı ilk derece mahkemede 10.620 TL para cezasına çarptırıldığım doğrudur. Helal para güle güle yesin” ifadelerini kullandı.

Canan Kaftancıoğlu’nun koruma polisinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla geri çekilmesi sonrası canlı yayında bakan Soylu, Kaftancıoğlu’nun tehdit edilmediğini öne sürmüş, Kaftancıoğlu ise, bu yayını alıntılayıp Soylu hakkında “yalancı” ifadelerini kullanmıştı.

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