CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'ten Alaattin Köseler açıklaması

Beykoz Belediyesi’nin ilk iftar programı Beykoz Sahili Etkinlik Alanı’nda ilçe sakinlerinin yoğun katılımıyla yapıldı. Programda Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in mesajı okundu. Programa katılan CHP İl Başkanı Özgür Çelik de "Belediye Başkanı'mız Sayın Alaattin Köseler’in tüm Beykozlulara selamlarını iletmek isterim. Ramazan ayı adaleti arama, zulümlerin karşısında durma ayı. Bu yönüyle Beykoz Belediye Başkanı'mız Alaattin Köseler’in yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Beykoz Belediyesi, Beykoz Sahili Etkinlik Alanı ve Çiftlik Mahallesi’nde ramazan ayının ilk gününde iftar programı düzenledi. Programa CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Başkan Vekili Nuri Arslan, İBB Başkan Danışmanı Tonguç Çoban, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan, Beykoz Belediye Başkan Vekili Taner Aksu ve Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Muhtarlar, Sivil Toplum Kuruluşu ve Spor Kulübü Temsilcileri ile Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in eşi Firdevs Köseler katıldı.

Tasavvuf ve ilahi dinletisiyle başlayan program, Kur’an-ı Kerim okunmasıyla devam etti. Oruçların açılmasının ardından Belediye Başkan Vekili Taner Aksu, Başkan Alaattin Köseler’in selamlarını ileterek mesajını paylaştı. Mesajında Başkan Köseler, “Ramazan’ın barış, adalet ve dayanışma ruhuna her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Yaşanan süreçlerin hepinizi derinden etkilediğini biliyorum. Ancak biz adaletin ve hakikatin yanında olmaya devam edeceğiz. Beykoz için halkımız için kardeşlik içinde bir Ramazan geçirmek için en büyük temenni ile devam edeceğiz. Beykoz'umuzda komşuluk bağlarımızı dahada güçlendireceğiz. Sofralarımızı ve gönüllerimizi paylaşacağımız bir Ramazan diliyorum, dualarımızın kabul olduğu, barışın ve huzurun hâkim olduğu bir ay temennisiyle sağlık, mutluluk ve bereket dolu bir Ramazan geçirmenizi diliyorum, tüm hemşehrilerime hayırlı Ramazanlar dilerim” ifadelerini kullandı.

“BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANI'MIZ İÇİN ADALET ARADIĞIMIZ GÜNLERDEYİZ”

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, şunları söyledi:

“Ramazan ayının birinci günündeyiz. Öncelikli olarak tutulan oruçların Allah katında kabul olmasını diliyorum. Ramazan ayı bereketinin, huzurunun ve dayanışmasının hem Beykoz’a hem İstanbul’a hem Türkiye’ye yayılmasını temenni ediyorum. Buraya gelmeden önce avukatlarımızla konuştum. Avukatlarımız Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde Beykoz Belediye Başkanı'mızın yanına gittiler. Belediye Başkanı'mız Sayın Alaattin Köseler’in tüm Beykozlulara selamlarını iletmek isterim. Ramazan ayı birlik ayı, bereket ayı, dayanışma ayı ama aynı zamanda Ramazan ayı sadece oruç tutma ayı değil yoksulun halinden, aç olanın halinden anlama ayı. Ramazan ayı aynı zamanda yoksulun ve açın halinden anlama ayı. Ama sadece aç olanın halinden anlama değil adalet arayanında yanında olma ayı. Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler yaldız değildir yazılı bir pankart asılmış. Beykoz Belediye Başkanımız için adalet aradığımız günlerdeyiz. Bir gece yarısı saat 04.00’te Beykoz Belediye Başkanı'mızı ne yazık ki gece yarısı operasyonuyla gözaltına aldılar. Aradan 60 saat zaman geçti halen ifadesini almıyorlar. Çok merak ediyoruz madem 60 saattir ifadesi alınmayacaktı, 65 yaşında bir insan, 65 yıllık Beykozlu, iyi eğitimli bir mimar, yapılan son seçimlerde Beykoz halkının özgür iradesiyle seçilmiş bir Belediye Başkanı niye gecenin saat 04.00’ünde evinde uyandırılır, o zulüm yapılır. Gerçekten bu sorunun cevabını çok merak ediyoruz. Ramazan ayı adaleti arama, zulümlerin karşısında durma ayı. Bu yönüyle Beykoz Belediye Başkanı'mız Alaattin Köseler’in yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz.”