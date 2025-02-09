CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: Gazetecilik suç değildir, cesurca gerçekleri yazan gazeteciler yalnız değildir

Kaynak: ANKA
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: Gazetecilik suç değildir, cesurca gerçekleri yazan gazeteciler yalnız değildir

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Gazetecilik suç değildir, cesurca gerçekleri yazan gazeteciler yalnız değildir. Gözaltına alınan, Birgün Gazetesi Web Portalı Yayın Koordinatörleri Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Sorumlu Müdürü Yaşar Gökdemir’in yanındayız" açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, BirGün gazetesi Web Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile Sorumlu Müdürü Yaşar Gökdemir’in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Gazetecilik suç değildir, cesurca gerçekleri yazan gazeteciler yalnız değildir. Gözaltına alınan, Birgün Gazetesi Web Portalı Yayın Koordinatörleri Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Sorumlu Müdürü Yaşar Gökdemir’in yanındayız. Cumhuriyet Halk Partisi, gözaltı ve tutuklama dalgalarıyla toplumu sindirmeyi amaçlayan bu hamlelerin karşısında kararlılıkla durmaya, hakkı hukuku savunmaya devam edecek."

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