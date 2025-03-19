CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten İmamoğlu açıklaması

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Fatih Vatan Caddesi'nde basına İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin yeni bilgileri verdi. Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Vatan Caddesi'ne geleceğini söyledi. Çelik, "İki avukat İmamoğlu ile görüşmek üzere Adliye'ye girdi" dedi.

"İKİ AVUKAT İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞMEK ÜZERE ADLİYE'YE GİRDİ"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Fatih Vatan Caddesi'nde basına konuştu. Çelik, "İki avukat İmamoğlu ile görüşmek üzere Adliye'ye girdi. Bu bir darbedir. Pazar günü sandık kurulacak, CHP'nin Cumhurbaşkanını belirleyeceğiz. Besledikleri troll ordusu ile bir sürü karalama yapacaklar. Bugünde bunu yapacaklar. İmamoğlu üzerine tek bir lekeyi yakıştıramaz. İmamoğlu'nu şimdiden Cumhurbaşkanı adayını belirlediler. 106 kişinin gözaltına alındığına dair bir bilgi var." dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyona ilişkin olarak, "Suç örgütü lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız ve bu şahıslarla bağlantılı 95 şüpheli başta olmak üzere toplam 100 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir" açıklamasında bulundu. Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan gözaltı kararı verildiği bildirildi. Ayrıca Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık hakkında da gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan İmamoğlu, ifadesi alınmak üzere Vatan Emniyet'e getirildi.