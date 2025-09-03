CHP İstanbul İl Başkanlığı hakkında flaş gelişme! Özgür Çelik görevden alınmıştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP 38. İstanbul Kongresi hakkında başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın duruşma tarihi belli oldu.

CHP 38. İstanbul İl Kongresi hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın duruşma tarihi belli oldu.

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz kongre hakkındaki davanın ilk duruşmasının 6 Ocak 2026 tarihinde görüleceğini belirtti.

Saymaz paylaşımında şunlara yer verdi:

"CHP il kongresinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması 6 Ocak 2026’da görülecek. Mahkeme, aynı iddianameye dayanarak, kongrenin iptali için 41. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. 41. Asliye Hukuk da kendi dosyasını dün iptal kararı veren 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki dosyayla birleştirdi. Bu davanın ilk duruşması ise 3 Ekim 2025’te görülecek."

