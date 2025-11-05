CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanması sonrası sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınan, 3’ü tutuklu 20 kişi bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Tutuklu bulunan kişiler hakkında yurt dışına çıkış yasağı ile tahliye, adli kontrolü olan kişilerin de adli kontrollerinin kaldırılmasına karar verildi.

TUTUKLULAR TAHLİYE EDİLDİ

Tutuklu bulunan; Abdullah Esin, Nur Betül Aras ve Ömer Faruk Mangaltepe hakkında tahliye kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasının ardından 7–9 Eylül 2025 tarihleri arasında sosyal medyada yapılan paylaşımlara yönelik geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'suç işlemeye tahrik' suçları kapsamında, “provokatif dezenformasyon içerikli olduğu” değerlendirilen hesaplara yönelik yürüttüğü soruşturmada çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yaptı ve gözaltılar yapıldı.

8 Eylül’de Boğaziçi Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Abdullah Esin, yazar Nur Betül Aras ve Ömer Faruk Mangaltepe ve çok sayıda isim gözaltına alındı; 9 Eylül’de tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen 7 kişiden Esin, Aras ve Mangaltepe tutuklandı.

Esin ve Mangaltepe önce Metris Cezaevi’ne, ardından Silivri’deki Marmara 1 No’lu Kapalı Cezaevi’ne, Aras ise Silivri'deki Marmara Cezaevi’ne gönderildi.

İddianamede yer alan tüm isimler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 214’üncü maddesi uyarınca “halkı suç işlemeye tahrik” suçlamasından dava açıldı.