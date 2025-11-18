TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı, bağlı ve ilgili kuruluşların 2026 yılı bütçesi ve kesin hesabının görüşmeleri tamamlandı.

Milletvekillerinin geneli üzerine konuşmalarının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

İçişleri Bakanlığı'nın 2026 yılı Bütçesi görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP'li Ağbaba'nın "Parti içimize niye karışıyorsunuz" sözlerine, "Allah için biz karışmıyoruz, kendiniz karıştırıyorsunuz. Dilekçe veren kendinizsiniz" diye yanıt verdi.

Yerlikaya ayrıca CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasının ardından yaşanan olaylara ilişkin, "İstanbul'da mahkeme kararı verildiği ilk anda deseydiniz ki, 'Mahkeme kararına biz saygı duymuyoruz ama Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti, biz hakkımızı yine üst mahkemede ve diğer yerlerde arayacağız. Suç olan sokağa çıkmak, itaatsizlik, polisle karşı karşıya gelmeyi istemiyoruz' deseniz orada bir tane polis olmazdı" dedi.

Milletvekillerinin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yanıtlanması istemiyle sorduğu soruların yanıtlanma oranına ilişkin gelen eleştirilere yanıt veren Yerlikaya, 30 Ekim 2025 tarihi itibarıyla soruların yüzde 59,5'inin, bugün itibarıyla ise yüzde 65'inin cevaplandığını belirtti. Bakan Yerlikaya ayrıca cevaplanma hızının artırılacağına da dikkat çekti.

2024'teki seçimlerden bu yana toplamda 1.048 belediye hakkında soruşturma izni verildiğini ifade eden Yerlikaya, "AK Parti'ye 472, yani yüzde 45'i. CHP'ye 267, yüzde 25,48'i. MHP'ye 78, yani yüzde 7,5’i. İYİ Parti'ye 4, yüzde 0,38’i. DEM Parti'ye 16, yüzde 1,53. Diğere 211, yüzde 20. Soruşturma izni verilmeyen 1.424 dosya var: AK Parti 626, yüzde 44,17. CHP 366, yüzde 25,7" diye konuştu.

'GERİ GÖNDERME MERKEZLERİNDE 17 KÖTÜ MUAMELE İDDİASIYLA 22 PERSONEL HAKKINDA ADLİ, 52 PERSONEL HAKKINDA İDARİ SORUŞTURMA AÇILMIŞ'

Geri gönderme merkezlerinde 2023 yılında 884, 2024 yılında 898, 2025 yılında 1.343 denetim ve ziyaret gerçekleştirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, hedeflerinin sıfır tolerans olduğuna dikkat çekerek, "Mahrem alanlar hariç, 7/24 kameradan izleniyor ve Ankara'da başladık, içeride çalışan tüm arkadaşlarda yaka kamerasını da mecbur tuttuk. Diğer 32 geri gönderme merkezlerinde de 2026 içerisinde üretildikçe yaka kameralarını kullandıracağız. Ama geri gönderme merkezlerinde 17 kötü muamele iddiası gelmiş 2025 yılının ilk 10 ayında, 22 personel hakkında adli, 52 personel hakkında idari soruşturma açılmış" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde sokakta uğradığı saldırı sonrası 10 Ekim'de hayatını kaybeden gazeteci Hakan Tosun'un öldürülmesine ilişkin gelen soruyu yanıtlayan Bakan Yerlikaya, "Mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Abdurrahman Murat ve Adnan Şahin isimli failler 12 Ekim 2025 tarihinde sevk edildikleri adli mahkemelerde tutuklandılar. Olayın oluş sebebi, öncesi ve daha sonrasında oraya gelen giden polis devriyeleri ve sağlık ekiplerinin hepsiyle de ilgili müfettiş gönderdik. Rapor geldiği zaman da eğer bir kusur varsa onu da yapacağız" dedi.

Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklu kişilere vatandaşlık verilmesine ilişkin iddialara da yanıt veren Bakan Yerlikaya, 3 Haziran 2023 tarihinden önce 238 bin 697 Suriyeli'nin istisnai vatandaş olduğunu ve bunların 134 bin 388'inin reşit olduğunu belirtti. Yerlikaya, göreve geldiği günden bu yana 1.044'ü reşit olmak üzere 2 bin 147 Suriye uyruklu kişiye istisnai vatandaşlık verildiğini belirtti.

'HİÇ KİMSE GECE GÜNDÜZ DEMEDEN FEDAKARCA GÖREV YAPAN POLİSLERİMİZE 'DÜŞMAN' DEME ALÇAKLIĞINA CÜRET EDEMEZ'

İzinsiz eylemler ve Diyarbakır Sur'daki eylemlere ilişkin gelen sorulara da yanıt veren Bakan Yerlikaya, şunları söyledi:

1.296 adet toplantı, gösteri ve yürüyüş için ilgili makamlardan izin talebinde bulunulmuş 2025'te. 1.235'ine yüzde 95,3'üne izin verilmiş. 154'üne yani yüzde 4,17'sine izin vermemişiz. Diyarbakır'da 18 Eylül 2025 tarihinde bir etkinlik oldu. Önce 2911 ile yasal başladı ama gecenin ilerleyen vakti yasal olmaktan çıktı. Müzakere devreye girdi. Her zaman olduğu gibi ve müzakerede başarılı olmayınca maalesef 3 polis memurumuza saldırdılar. Tespit ettiğimiz 8 şahıstan 7'si tutuklandı. Hemen akabinde bir şahıs hakkında biliyorsunuz yakalama çalışmaları devam devam ediyor. Hiç kimse gece gündüz demeden fedakarca görev yapan, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için, huzur ve güvenliği için canından geçen, serden geçen polislerimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez.

'POLİSLE KARŞI KARŞIYA GELMEYİ İSTEMİYORUZ' DESENİZ ORADA BİR TANE POLİS OLMAZDI'

CHP'ye yönelik operasyonlara ilişkin de konuşan Yerlikaya, CHP'li Ağbaba'nın "Ya CHP ile niye uğraşıyorsunuz? Bizim parti içimize niye karışıyorsunuz" sözlerine, "Allah için biz karışmıyoruz, kendiniz karıştırıyorsunuz. Dilekçe veren kendinizsiniz" diye yanıt verdi. Yerlikaya ayrıca, şunları söyledi:

İstanbul'da mahkeme kararı verildiği ilk anda deseydiniz ki, 'Ya mahkeme kararına biz saygı duymuyoruz ama Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti, biz hakkımızı yine üst mahkemede ve diğer yerlerde arayacağız. Suç olan sokağa çıkmak, itaatsizlik, polisle karşı karşıya gelmeyi istemiyoruz' deseniz orada bir tane polis olmazdı. Ama öyle değil. Ortada bir yargı kararı var, Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti. 16 Mart ve 9 Nisan arasında da aynı şey oldu.

Dünyanın en saygın sağduyulu polisi bizim polisimiz. 1 Mayıs'larda Avrupa'daki çevik kuvvetlerin, toplum polislerinin neler yaptığını ekranlarda görmüyor muyuz? Amerikan polisini söylemiyorum bile. Orada görevini yapan polise yapmadığınız, söylemediğiniz söz kalmıyor. Ama ne hikmetse bu tür yerlerde hepiniz polis teşkilatının hak ve hukuku, özlük haklarıyla ilgili duayen olmaya gayret gösteriyorsunuz.

'BİR TANE MOBBİNG OLSA BEN ONU TEŞKİLATTA DURDURUR MUYUM? DURDURMAM'

Yerlikaya, polislerin mobbing yüzünden intihar ettiği iddialarına da şöyle yanıt verdi:

2018-2019 yıllar arasında Türkiye'de polis intiharı oranı 100.000'de 15,17'dir. Sıfır olmasını istiyoruz biz. Fransa'da 100.000'de 34,92. Portekiz'de 100.000'de 19,54. Avustralya'da 100.000'de 16,9, İngiltere'de 100.000'de 16,44, Japonya'da 100.000'de 16,1, ABD'de 100.000'de 16'nın üstünde. Savcı bununla ilgili tahkikatını yaptığı zaman herkesi dinliyor; ailesini, mesai arkadaşlarını, biz de bakanlık olarak idari soruşturma açıyoruz. Herkesi dinliyoruz. Ya bununla ilgili eğer bir tane mobbing olsa ben onu teşkilatta durdurur muyum? Durdurmam.

Çevik kuvvet polislerine de 2026 yılında yaka kamerası uygulaması getirileceğini açıklayan Yerlikaya, "Bundan sonra yan yana geldiğiniz zaman söylemlerimize herkes dikkat etsin" dedi.

Yerlikaya, vatandaşlık uygunluk belgesi alımlarındaki usulsüzlük iddialarına ilişkin de şunları söyledi:

Uygunluk belgesi ile ilgili adli ve idari soruşturmalar sonucunda 19 ilde eş zamanlı bir operasyon düzenledik. 451 yabancıya aileleri ile birlikte Türk vatandaşlığını kazanabilmesi için muavzaalı gayrimenkul satışı yapan 117 şüpheli suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, özel belgede sahtecilik yapanların 49'u tutuklandı, 24'ü adli kontrol, 451 yabancının Türk vatandaşlığını geri aldık. Sâhtekarlıkla yaptılarsa bunu tespit ettiğim zaman durdurur muyum ben? Böyle bir şey yok.