CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın yeni adresi belli oldu

CHP yeni İl Başkanlığı adresini Bahçelievler İlçe Başkanlığı olarak İstanbul Valiliği ve Yargıtay'a bildirdi.

ÖZGÜR ÇELİK'İN ESKİ İLÇESİ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, uzun süre Bahçelievler İlçe Başkanlığı görevinde bulunmuştu. Parti kulislerinde bu tercih, Çelik’in örgütsel hafızası ve güçlü bağları olan ilçeye dönüş olarak da yorumlanıyor.

CHP İstanbul il binasını kapatıyor

MEVCUT BİNANIN AKIBETİ DE BELLİ OLDU

Adres değişikliğinin ardından, mevcut İstanbul İl Başkanlığı binasının ise Genel Başkan Özgür Özel’in İstanbul’daki çalışma ofisi olarak kullanılacağı bildirildi. Böylece tartışmalı binanın parti açısından sembolik ve stratejik bir işlevle değerlendirilmesi sağlanmış oldu.

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde dün gece saatlerinden bu yana gerginlik yaşanıyor. Polis ekipleri bina çevresini ablukaya alırken CHP’li isimler ise eylem çağrısı yaptı. İstanbul Valiliği bunun üzerine 6 ilçede 3 gün boyunca toplanma ve gösteri yasağı kararı aldı.

Ancak buna rağmen çok sayıda CHP’li İstanbul İl Başkanlığı önünde toplandı. CHP’li milletvekilleri ise İl Başkanlığı’nın makam odasının önünü barikatlarla kapattı.

CHP İstanbul'da olağanüstü kongreye gidiyor: Tarih belli oldu

Sabah saatlerinden itibaren polis ekipleri CHP’lilere biber gazı ile müdahale ederken kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in İl Başkanlığına gideceğini açıklaması gerginliği doruk noktasına ulaştırdı. Polis eşliğinde il binasına gelen Tekin, polisin yoğun biber gazı ile müdahale etmesi sonucu binaya güçlükle girebildi.

Öte yandan CHP yönetimi İstanbul İl Teşkilatı’nın olağanüstü kongre yapacağını duyurdu.