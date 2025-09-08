CHP İstanbul il binasını kapatıyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, mahkeme tarafından İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in polis eşliğinde girdiği, Sarıyer ilçesindeki İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatma kararı aldı.

CHP, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yapılan başvuru kapsamında, Olağanüstü İstanbul İl Kongresini yapıp, yeni İl Başkanı ve Yönetimi seçilene kadar, İl Başkanı Özgür Çelik’in çalışmalarını yürüteceği yeni il başkanlığı adresini İstanbul Valiliği ve Yargıtay’a bildirdi.

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde dün gece saatlerinden bu yana gerginlik yaşanıyor. Polis ekipleri bina çevresini ablukaya alırken CHP’li isimler ise eylem çağrısı yaptı. İstanbul Valiliği bunun üzerine 6 ilçede 3 gün boyunca toplanma ve gösteri yasağı kararı aldı.

Ancak buna rağmen çok sayıda CHP’li İstanbul İl Başkanlığı önünde toplandı. CHP’li milletvekilleri ise İl Başkanlığı’nın makam odasının önünü barikatlarla kapattı.

Sabah saatlerinden itibaren polis ekipleri CHP’lilere biber gazı ile müdahale ederken kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in İl Başkanlığına gideceğini açıklaması gerginliği doruk noktasına ulaştırdı. Polis eşliğinde il binasına gelen Tekin, polisin yoğun biber gazı ile müdahale etmesi sonucu binaya güçlükle girebildi.

Öte yandan CHP yönetimi İstanbul İl Teşkilatı’nın olağanüstü kongre yapacağını duyurdu.