CHP İstanbul İl Kongresine soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son dönem CHP İstanbul İl kongresi seçimlerinde seçime hile karıştırıldığı ve seçim kanununa muhalefet edildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Özgür Çelik'in seçildiği il kongresi hakkında inceleme başlatıldı.

Kongrede İmamoğlu'na yakın Çelik ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediği Canan Kaftancıoğlu yarışmıştı.

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Mevcut başkan Kaftancıoğlu seçimi kaybetmişti.

Kongre ile ilgili önümüzdeki günlerde gözaltılar olabileceği belirtildi.

Delegelere farklı yöntemlerle Özgür Çelik seçilsin diye yönlendirmede bulunulduğu öne sürüldü.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı için de inceleme başlatılmıştı. Kurultayda da Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e kaptırmıştı.