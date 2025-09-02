CHP İstanbul İl Yönetimi görevden alındı! CHP'den ilk açıklama

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetim görevden alındı. Mahkeme İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz,Erkan Narsap’tan oluşan bir heyeti görevlendirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer'den CHP İstanbul İl Yönetiminin görevden alınmasının ardından ilk açıklama geldi.

Taşçıer, Halktv canlı yayında soruları yanıtladı. Taşçıer'in açıklamalarından önemli başlıklar şöyle:

"TÜRK DEMOKRASİSİNE DARBE"

"Türk demokrasisini darbedir. Bu mesele yargının siyaseti dizayn etmesidir. Seçimleri de etkileyebileceği anlamına geliyor. Demokrasi adına kara bir leke olarak tarihteki yerini alacak. Kendimizden eminiz. Verilmeyecek hiçbir hesabımız yok.

Ne yargı sıfatıyla ne tehditle CHP'yi yıldırabileckelerini sanmasınlar.

Bugüne kadar darbelere karşı nasıl durduysak bundan sonra da aynı şeklide duracağız.

KAYYUM MU ATANDI?

Biz de kararı sizlerden öğrendik. Kayyum ataması yapacaklardır. Sonucu etkilemeyecek. Bizim azmimizi etkilemeyecek bu tercihler...

Hedef alınıyoruz. 16 milyon İstanbullunun iradesi hedef alınıyor. Bu iktidarı devirebileceğimize inanan algımızı yıkmaya çalışıyorlar.

CHP KURULTAY DAVASI

CHP kurultay davasının da hiçbir alt yapısı yok. Bunu sindiremeyenler bunu kullanmaya devam edecekler.

GÜRSEL TEKİN

İstanbul İl başkanının Gürsel Tekin olmasıyla ilgili yorum yapmayayım."

