CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak: Kartalkaya Katliamı Dosyası, iktidarın 23 yıldır yaptığı gibi cezasızlığa ve unutulmaya terk edilecek

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, 78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu-Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciasına ilişkin olarak, "Kamu yetkilileri ve bürokratları zincirleme sorumlu olmalarına karşın muhtemelen hiçbir kamu görevlisinin yargılanmasına izin verilmeyecek. Tutuklanan otel sahibi ve yöneticileri, Kültür ve Turizm Bakanına yakınlıklarıyla bir süre sonra büyük ihtimalle serbest kalacak. Kartalkaya Katliamı Dosyası, iktidarın 23 yıldır yaptığı gibi cezasızlığa ve unutulmaya terk edilecek” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, iç ve dış gelişmeleri ele aldığı haftalık değerlendirme raporu yayımladı. Toprak, Bolu-Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciasına yönelik açıklamalarda bulundu. Toprak, “Her toplumsal felaket ve faciadan sonra ‘kader, fıtrat’ vb. açıklamalarla sorumluktan kaçan ve TBMM’deki araştırma-soruşturma önergelerini reddeden iktidar, Kartalkaya faciasını da zamana terk ederek unutturmaya çalışacaktır” dedi. Toprak, şunları kaydetti:

“İKTİDARDAN KİMSENİN İSTİFA ETMEMESİ SİYASİ SORUMSUZLUKTUR”

"Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasında sorumlular hakkında ‘sonuna kadar gidileceğini’ ilan eden iktidardan kimsenin istifa etmemesi siyasi sorumsuzluktur. İktidarın Soma, Kastamonu, 6 Şubat depremleri vb. facialardaki tavrı anımsandığında bu olay da zamanla örtülecek, sorumlular hesap vermeden serbest kalacaktır. Facianın ilk saatlerinde 4 bakanın peş peşe yaptığı açıklamalarla hiçbir sorumluluk üstlenmeyip belediyeyi hedef gösteren ifadelerle süreci geçiştirme çabasına girişen iktidarın benzer olaylarda sergilediği tavır ve yaklaşım, bu olay için de geçerlidir.

6 Şubat 2023’teki deprem felaketinin ikinci yıldönümü yaklaşırken, göstermelik tutuklanan birkaç müteahhit de peş peşe serbest bırakıldı. Bolu’daki katliam boyutuna varan faciada da ruhsatı veren Kültür ve Turizm Bakanlığı, otelin bulunduğu yer İçişleri Bakanına bağlı Valinin başında olduğu İl Özel İdaresi yetki alanında. Yasalar, yönetmelikler her şey apaçık ortada olduğu halde İçişleri Bakanı kimin yetkili olduğunun 10 gün içinde belli olacağını ifade ediyor."

“HİÇBİR KAMU GÖREVLİSİNİN YARGILANMASINA İZİN VERİLMEYECEK”

Toprak, "Valilik, İl Özel İdaresi, Kültür ve Turizm, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Tarım ve Orman, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerinin yetkilileri, bürokratları zincirleme sorumlu olmalarına karşın muhtemelen hiçbir kamu görevlisinin yargılanmasına izin verilmeyecek. Tutuklanan otel sahibi ve yöneticileri, Kültür ve Turizm Bakanına yakınlıklarıyla bir süre sonra büyük ihtimalle serbest kalacak. Kartalkaya Katliamı Dosyası, iktidarın 23 yıldır yaptığı gibi cezasızlığa ve unutulmaya terk edilecek” ifadesini kullandı. Toprak, şunları kaydetti:

"TEK ADAM REJİMİNDEKİ BU YENİ SÜREÇ GİDEREK RUSYA VE İRAN İLE BENZEŞİYOR"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce ‘silkeleyin’ talimatı ve ardından heybedeki turplarla’ siyaseti dizayn ederek olası seçimde karşısına çıkacak siyasi rakibini kendisi belirlemek istiyor. Tek adam rejiminde yeni bir aşamaya geçildiğini gösteren bu süreç giderek Rusya ve İran ile benzeşiyor.

Rusya ve İran göz önünde tutulduğunda Türkiye’de de iktidarın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi rekabet için yargı gücünü kullanmak istediği anlaşılıyor. Sadece son bir haftada açılan soruşturmalar, dava dosyaları bu sürecin başladığını ve hızlanacağını gösteriyor. Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla gözaltına alınıp, ardından alelacele hazırlanan ikinci dosyayla terör ve halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten tutuklamaya gidilmesi bu açıdan somut bir örnek.

Sanatçılar ve menajerler için de önce dizi piyasasında tekel oluşturma iddiasıyla soruşturma açılıp, hemen akabinde ‘Gezi Parkı eylemlerini organize etme, Hükümeti devirmeye teşebbüs’ suçlamasıyla 13 yıl öncesine götürülmesi, her an herkes için çok farklı iddialar ve suç isnatlarıyla gözaltı, tutuklama, dava, siyasi yasak vb. kararlar çıkabileceğini gösteriyor.

“ANAYASAYA GÖRE KİMSE YARGIYA EMİR VE TALİMAT VEREMEZ, TELKİNDE BULUNAMAZ”

Anayasaya göre kimse yargıya emir ve talimat veremez, telkinde bulunamaz. Ancak anayasanın fiilen yok sayıldığı bir süreçte iktidar eylem ve söylemleriyle bu hükmü sürekli çiğniyor. Daha önce AB’ye uyum çerçevesinde Türk Ceza Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle soruşturma ve kovuşturma aşamasında savcıları etkilemeye teşebbüs suç sayılmıştı. İktidar, 2014’te torba yasa değişikliğiyle bu düzenlemeden ‘soruşturmayı’ çıkarttı.

Dolayısıyla iktidarın savcılara ve tutuklamaya yetkili Sulh Ceza Mahkemesi hakimlerine bir kişi hakkında ‘soruşturma’ talimatı vermesi önünde engel yok. Dilediği kişiye, siyasiye soruşturma açtırabilir, tutuklanması ve siyasi yasak getirilmesi için dolaylı-örtülü telkin ve talimatlarda bulunabilir. TBMM’ye gönderilen ve sayıları hızla artan dokunulmazlık dosyalarını oy çokluğuyla genel kurula indirip, siyasi rakiplerinin dokunulmazlığını kaldırarak söylemleri, eleştirileri için yargılanmalarına kapı açabilir."