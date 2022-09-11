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  • Gürsel Tekin CHP Genel Başkanlığı’na hangi şartla aday olacağını açıkladı. HDP’ye bakanlık verilebilir sözleriyle gündem

Gürsel Tekin CHP Genel Başkanlığı’na hangi şartla aday olacağını açıkladı. HDP’ye bakanlık verilebilir sözleriyle gündem olmuştu

"HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleriyle gündem yaratan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığı bırakması halinde CHP Genel Başkanlığına aday olabileceğini açıkladı.

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 14:02
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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin CHP Genel Başkanlığı’na hangi şartla aday olacağını açıkladı. HDP’ye bakanlık verilebilir sözleriyle gündem olmuştu

Gürsel Tekin CHP Genel Başkanlığı’na hangi şartla aday olacağını açıkladı. HDP’ye bakanlık verilebilir sözleriyle gündem olmuştu
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CNN Türk yayınına katılan Gürsel Tekin, çarpıcı açıklamalarda bulundu. CHP'nin cumhurbaşkanı adayıyla ilgili konuşan Tekin, "CHP'nin adayı CHP'nin kurumsal kimliğini temsil eden Sayın Genel Başkanımızdır. Son derece doğaldır, onun dışında aday aranmaz" dedi.

"GENEL BAŞKANIMIZ OLMASINI ARZU EDİYORUM"
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi arasındaki görüşmelere itirazı olmadığını belirten Tekin, "Efendim 'altılı masa'... Ona itiraz etmiyorum. O başka bir şey ama birey olarak, Gürsel Tekin olarak benim özlemim, mutlak ve mutlak, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken cumhurbaşkanı adayının temiz ellerde ve Sayın Genel Başkanımız olmasını arzu ediyorum" diye konuştu.

"CHP GENEL BAŞKANLIĞINA TALİP OLURUM"
Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı bırakması halinde kendisinin aday olabileceğini söyleyen Tekin, "Soru şu: Sayın Genel Başkan cumhurbaşkanı adayı olursa, genel başkanlığı bırakırsa buna genel başkanlığa talip olur musun, elbette olurum, niçin olmayayım?" ifadelerini kullandı.

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K.Can
11.09.2022 14:31
Millet ittifakının dibine dinamit koydun CHP ye başkan olup orayı da hallet.  
 
IDARECI
11.09.2022 14:27
Hah bir de sen eksiktin...  
 
zekai dede
11.09.2022 14:16
Hadi ordan sen kimsin ya  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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