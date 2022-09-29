Meclis gündemine taşındı! İktidar af düzenlemesi mi hazırlıyor?

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) soru önergesi sundu.

Zeynel Emre soru önergesinde, 21 yıllık AKP iktidarı döneminde yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığının yok edildiğine dikkat çekti. Emre, MHP’nin “devlete karşı işlenen suçlar”ı esas alan af düzenlemesi hazırladığı iddiası üzerine Bekir Bozdağ’a 6 soru yöneltti.

Emre, hükümetin gündemine af düzenlemesinin olup olmadığını sordu ve “Varsa bu düzenlemenin kapsamı nasıldır?” dedi.

Emre’nin yönelttiği sorular şöyle:

- Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren özel ve genel olmak üzere kaç af düzenlemesi kanunlaştırılarak uygulamaya konulmuştur? Bunların kaçı özel, kaçı genel af niteliğindedir ve hangi tarihte yasalaşmıştır?

- Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren hayata geçirilen özel ve genel af düzenlemeleri kapsamında tutuklu ve hükümlü kaç kişi cezaevlerinden tahliye edilmiştir? Tahliye olanların sayısı, af düzenlemelerine göre en yüksekten en düşüğe göre nasıl sıralanmaktadır?

- Son olarak 15 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında cezaevlerinden tahliyeler olmuştur. Bu düzenleme kapsamında tahliye olan tutuklu ve hükümlü sayısı kaçtır ve söz konusu kanun yürürlüğe girmeden, 14 Nisan 2020 tarihi itibariyle ceza ve tutukevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısı kaçtı?

- 15 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında ceza ve tutukevlerinden tahliye edilen kişilerden kaçı tahliyelerin ardından tekrar suç işleyerek tutuklanmıştır?

- İş başındaki 66. Türkiye Hükümeti’nin gündeminde bir af düzenlemesi var mıdır? Varsa bu düzenlemenin kapsamı nasıldır?

- Anayasamızın Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini düzenleyen 104. Maddesi kapsamındaki “Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle kişilerin cezalarını hafifletir veya kaldırı” hükmü uyarında, 16 Eylül 2022 tarihi itibariyle toplam kaç kişinin cezası hafifletilmiş, kaçının cezası kaldırılmıştır? Bunların kaçı kadın, kaçı erkektir? Cezası hafifletilen ya da kaldırılan kişilerin yıllara ve cumhurbaşkanlarına göre dağılımı nasıldır?