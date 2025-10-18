Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İstanbul İl Kongresi öncesinde yargıdan yeni birhamle geldi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 19 Ekim 2025 tarihinde yapılması planlanan CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi seçimlerinin durdurulmasını istedi.

Mahkeme tarafından hazırlanan yazı, İstanbul Valiliği ile Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na gönderildi. Yazıda, daha önce verilen tedbir kararına atıfta bulunularak şu ifadeler yer aldı:

“CHP İstanbul İl Kongresi için daha önce verilen tedbir kararı, kanun yolu merci olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılmadan veya değiştirilmeden, 19 Ekim 2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi 39. Olağan İstanbul İl Kongresi seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırıdır. Bu nedenle belirtilen çalışmaların durdurulması ve gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.”

YSK YARIN TOPLANACAK

Mahkeme kararından sonra Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu, konuyu Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) taşıdı. İlçe Seçim Kurulu, CHP’nin 19 Ekim Pazar günü yapmayı planladığı kongrenin “yapılıp yapılamayacağına” ilişkin görüş talebinde bulundu.

YSK’nın yarın saat 14.00’te toplanarak konuyu ele alacağı bildirildi.

DAHA ÖNCE DE BENZER KARAR ALINMIŞTI

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, geçtiğimiz ay da CHP’nin Olağanüstü İstanbul İl Kongresi’nin durdurulmasını istemişti.

Söz konusu yazı İstanbul Valiliği ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu’na iletilmiş, ancak konu YSK gündemine taşınmış ve Kurul 24 Eylül’de kongrenin devamına karar vermişti.

Ayrıca YSK, 3 Ekim’de aldığı kararla CHP İstanbul 39. Olağan İl Kongresi’ne ilişkin işlemlerin Bahçelievler 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca yürütülmesi gerektiğine hükmetmişti.