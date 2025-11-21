CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden uzaklaştıran İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 3 Ekim’de gerçekleşen duruşmada, İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davanın bir sonraki duruşmasını bugün yapıldı.

MAHKEME 'KAYYUMA DEVAM' KARARI VERDİ

Mahkeme, CHP’nin reddi hakim talebini de reddetmişti. Gürsel Tekin ve heyeti kayyım olarak görevine devam etmişti.

Bugünkü davada ise mahkeme 'kayyuma devam' kararı verdi. Bir sonraki duruşma 27 Şubat 2026'da yapılacak. Tedbir kararı arada değerlendirilecek.

T24'ten Can Öztürk'ün yer verdiği haberde; CHP'nin bir diğer avukatı Mehmet Can Kaysan da, yeni seçimlerin yapılmasıyla davanın geçersiz hâle geldiğini ve Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapıldığını hatırlattı. Mahkeme bu talepleri reddetti. Davacı taraf ise dosyanın esasına geçilmesini ve İstanbul’un bu davada yetkili mahkeme olduğunu belirtti.

İBB İDDİANAMESİ DETAYI

Duruşmada davacı avukatlarından Cevahir Kılıç, Aziz İhsan Aktaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili iddianamelerin dosyaya eklenmesini istedi. Mahkeme bu talebi değerlendirecek. İBB iddianamesi İstanbul 40'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından henüz kabul edilmedi.

NE OLMUŞTU?

Ekim 2023'teki 38. İstanbul Kongresi'nde Özgür Çelik CHP'nin İstanbul İl Başkanı olarak seçilmişti. Fakat kongrenin iptali istemiyle açılan davada İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, tedbir kararı vermiş ve 2 Eylül'de mahkeme kararıyla Özgür Çelik'i görevden alınarak yerine kayyım heyeti atanmıştı. Heyetin başında ise eski CHP’li vekil Gürsel Tekin yer almıştı.

2 Eylül'de mahkeme kararıyla görevden alınan Çelik, 24 Eylül'de yapılan olağanüstü kurultayda bir kez daha CHP İstanbul İl Başkanı seçilmişti. Gürsel Tekin ise 2 gün sonra partiden ihraç edilmişti.

Ayrıca mahkeme, CHP'nin 24 Eylül'de İstanbul'da yaptığı olağanüstü il kongresinin durdurulması için İstanbul Valiliği ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yazı göndermişti. YSK, kongrenin devam etmesine hükmetmişti. Tekrardan İl Başkanı olarak seçilen Özgür Çelik, daha sonra YSK'den de mazbatasını almıştı.

Gürsel Tekin’in il başkanlığının banka hesaplarına erişim talebinde bulundu. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi ise ilgili bankalara gönderdiği yazıda, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın hesaplarından yapılan tüm işlemlerin dökümlerini talep etti.