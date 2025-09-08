CHP İstanbul'da olağanüstü kongreye gidiyor: Tarih belli oldu

CHP, büyük kurultayın yanı sıra İstanbul İl Kongresi için de olağanüstü kongre başvurusunda bulundu. Olağanüstü kongrenin 24 Eylül'de yapılacağı öğrenildi.

CHP, büyük kurultayın yanı sıra İstanbul İl Kongresi için de olağanüstü kongre başvurusunda bulundu. Parti tüzüğünün 43. maddesi uyarınca delegeler tarafından yapılan olağanüstü kongre başvurusu Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na teslim edildi. İstanbul İl Olağanüstü Kongresi 24 Eylül'de yapılacak.

Başvuru, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na teslim edildi. CHP'nin yeni hamlesi ardından kongrenin 24 Eylül'de yapılması bekleniyor.

