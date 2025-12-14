CHP İstanbul örgütü, İBB davasına yönelik sürecin ve partinin gelecek vizyonunun ele alınacağı "Gerçekleri Bilmeye Hakkınız Var" kampanyası kapsamında sokağa çıkıyor. Bu kapsamda CHP temsilcileri, bugün İstanbul'un 39 ilçesinde saat 12:30'da eş zamanlı basın açıklaması düzenleyerek dava sürecindeki çarpıklıkları ve CHP'nin gelecek vizyonunu yurttaşlara anlatacak. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de Zeytinburnu Emine İnanç Vakfı Camisi önünde düzenlenecek basın açıklamasına katılacak.