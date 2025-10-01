CHP itiraz etmiş mahkeme kayyum kalsın demişti! Gürsel Tekin kararının gerekçesi belli oldu

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il yönetimini görevden alan, ardından da CHP'nin Olağanüstü Kongresi'ni Yüksek Seçim Kurulu'nun kararına rağmen durdurma kararı alan İstanbul 45. Asliye Mahkemesi'nin, CHP'nin itirazına ilişkin verdiği kararının gerekçesi ortaya çıktı.

Mahkeme CHP İstanbul'a Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap'ı atamıştı. Atama kararının kişiler tarafından kabul görmesinin ardından CHP ihraç kararı almıştı.

CHP ise 24 Eylül’de olağanüstü il kongresi düzenleyerek Özgür Çelik’i yeniden başkan seçmişti.

Diğer taraftan İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin geçici kurulun atanmasıyla ilgili karara itirazını 26 Eylül’de reddederek Tekin ve diğer iki ismin görevde kalmasına hükmetmişti.

"PARTİYE UZAK OLMAYAN KİŞİLER"

Habertürk’ten Ceylan Sever’in haberine göre mahkemenin kararında CHP İstanbul il seçimlerine ilişkin ceza davası açılması, ihtiyati tedbir kararı verme nedenlerinden biri olarak gösterildi.

Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’ın kurula atanma nedeninin bu isimlerin ‘partiye uzak olmayan kişiler’ olduğu söylendi.

Heyetin başlayan İstanbul İl Seçim Kongre sürecini objektif ve tarafsız bir şekilde şaibelerden ve kavgalardan seçimleri uzak tutmalarının amaçlandığını belirtildi.

Gerekçede, davacı Özlem Erkan ve Avukatı Cevahir Kılıç’ın CHP İl Başkanlığı’na atanmasını talep ettikleri kişilerin bulunduğu listeyi mahkemeye sunduklarını anlatıldı.

Bu listedeki isimlerin araştırılarak bu kişilerden en uygun beş kişinin seçilip kurul halinde il teşkilatını seçime götürmek ve bu süreçteki olağan işleri yönetmek için görevlendirildikleri söylendi.

‘Görevde kalmalarının sakıncalarını engellemek amacıyla bu karar alınmıştır’

Üst Kurul ve Kurultay delegelerinin görevden uzaklaştırılma gerekçesi de 38’inci Olağan Kurultaya ilişkin iddiaların ‘basit bir iddianın ötesinde’ olduğu söylenerek açıklandı.

Söz konusu seçimlerin demokrasi ve eşitlik esaslarına aykırı yapıldığı, delege iradelerinin çeşitli menfaatler karşılığı etkilenmesine ilişkin yaklaşık ispat şartının sağlandığını kaydedildi.

Bu nedenler öne sürülerek gerekçede ‘görevde kalmalarının sakıncalarını engellemek amacıyla bu karar alınmıştır’ ifadesine yer verildi.

Mahkeme verdiği ihtiyati tedbir kararının ‘seçimlere müdahale olmadığı’nı şöyle açıkladı:

‘ZORUNLU OLUNMAMASINA RAĞMEN PARTİDEN İSİMLER SEÇİLDİ’

“Bu kişilerin iki yıllık görev süresinin bitimine az bir süre kalması, daha önce 38’nci Olağan Kurultayın ve 21’nci Olağanüstü kurultayın yapılmış olması, 39’uncu Olağan Genel Kurulda bu kişilerin değil yeni seçilecek Kurultay delegelerinin oy kullanacak olması kararımızın seçimlere bir müdahale olmadığının göstergesidir.”

Hakim, CHP avukatlarının mahkeme eliyle partinin yönetilmeye çalışıldığını ve yargının sınırlarını aştığını belirttiği itirazlarının gerçek dışı olduğunu savundu.

Göreve getirilen kurulun parti üyesi zorunluluğu olmamasına rağmen kendi takdiriyle bu isimleri seçtiğini vurguladı.

NE OLMUŞTU?

CHP’nin 8 Ekim 2023’te yapılan İstanbul il kongresinde Özgür Çelik başkan seçildi. Ancak kongrenin ardından ‘oylamaya hile karıştırıldığı’ öne sürüldü.

İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül’de kongreyi iptal etti, Çelik ve yönetimini görevden aldı. Gürsel Tekin dahil beş kişilik bir heyet CHP İstanbul İl Başkanlığı’na ‘geçici kurul’ olarak atandı, iki kişi kuruldan çekildi.

Mahkeme ayrıca mevcutta yürüyen tüm kongre sürecinin de durdurulmasına hükmetti.

CHP Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) gitti, kurul İstanbul ilçe kongrelerine ilişkin durdurma kararlarını ‘tam kanunsuzluk’ gerekçesiyle kaldırdı. Fakat CHP’nin İstanbul il yönetiminin görevden alınmasına karşı itirazı reddedildi.

CHP, İstanbul’da olağanüstü kongre yapmak için Sarıyer 1’inci İlçe Seçim Kurulu’na başvurdu. Kurul YSK’dan görüş istedi. YSK, 9 Eylül’de oybirliğiyle kongrenin yapılmasına karar verdi.

İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi 24 Eylül’de de YSK kararının, tedbir kararına aykırı olduğunu belirtip kongrenin durdurulmasını istedi.

Bir heyet de kongrenin yapıldığı Beşiktaş Süleyman Seba Kültür Merkezi’ne giderek durdurma kararını bildirdi.

Fakat YSK kongrenin devamına karar verdi ve Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanlığı’na seçildi.