CHP İzmir Buca seçim bürosuna saldırı

İzmir'de, CHP Buca seçim bürosu saldırıya uğradı.

CHP İzmir Buca seçim bürosuna saldırı

Olay, Çamlıkule Mahallesi'nde meydana geldi. Seçim bürosunun önüne gelen bir grup ile parti üyeleri arasında sözlü tartışma başladı ve kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında saldırganlar seçim bürosuna sandalyeler fırlattı. Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçarken, seçim bürosunda maddi hasar meydana geldi.

CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş, karakolda şikayetçi oldu.

İzmir'de CHP'nin seçim afişlerinin asıldığı bir kıraathaneye saldırı girişiminde bulunuldu.

CHP Buca İlçe Teşkilatı tarafından asıldığı bildirilen afişlere gerçekleştirilen saldırı, sosyal medyada CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş tarafından paylaşılan görüntülerle duyuruldu. Yarkadaş, "Provokatörler bu kez İzmir Buca’da ortaya çıktı. Bir grup alçak, CHP’nin seçim afişlerinin olduğu bir kahvehaneye saldırdı" dedi.

yarkadas.jpg

fvoy10owibgdjb7.jpeg

fvoy10pxoaannxh.jpeg

fvoy10pxwaell8v.jpeg

Ayrıntılar gelecek....

Öne Çıkanlar
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
Bu dersi yeniden okuyacağız Yazarlar
Bu dersi yeniden okuyacağız
Kılıçdaroğlu seçilince ekonomi hızla düzelir Yazarlar
Kılıçdaroğlu seçilince ekonomi hızla düzelir
Ürkütücü gerilimin işaretleri!.. Yazarlar
Ürkütücü gerilimin işaretleri!..
Seçim rekabetinden taşlı saldırıya: Bu noktaya nasıl geldik? Yazarlar
Seçim rekabetinden taşlı saldırıya: Bu noktaya nasıl geldik?
Seçim sonrası ekonomi Yazarlar
Seçim sonrası ekonomi
Kılıçdaroğlu 'Türk' meselesinde öne mi geçiyor? Yazarlar
Kılıçdaroğlu 'Türk' meselesinde öne mi geçiyor?
Küçük şeytan orta şeytan ve büyük şeytan! Yazarlar
Küçük şeytan orta şeytan ve büyük şeytan!