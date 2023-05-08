CHP İzmir Buca seçim bürosuna saldırı

Olay, Çamlıkule Mahallesi'nde meydana geldi. Seçim bürosunun önüne gelen bir grup ile parti üyeleri arasında sözlü tartışma başladı ve kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında saldırganlar seçim bürosuna sandalyeler fırlattı. Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçarken, seçim bürosunda maddi hasar meydana geldi.

CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş, karakolda şikayetçi oldu.

İzmir'de CHP'nin seçim afişlerinin asıldığı bir kıraathaneye saldırı girişiminde bulunuldu.

CHP Buca İlçe Teşkilatı tarafından asıldığı bildirilen afişlere gerçekleştirilen saldırı, sosyal medyada CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş tarafından paylaşılan görüntülerle duyuruldu. Yarkadaş, "Provokatörler bu kez İzmir Buca’da ortaya çıktı. Bir grup alçak, CHP’nin seçim afişlerinin olduğu bir kahvehaneye saldırdı" dedi.

Ayrıntılar gelecek....