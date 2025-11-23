CHP İzmir Gençlik Kolları, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davasının TRT'den canlı yayınlanması için basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı yapan CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Ruhsar Selis Çelik, şeffaflık vurgusu yaparak, “Dezenformasyon son bulsun, masumiyet karinesi korunsun. Onlar her gün, her saat konuşuyor bir de Ekrem başkan konuşsun. Dava TRT'de canlı yayınlansın” dedi.

CHP İzmir Gençlik Kolları, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davasının TRT'den canlı yayınlanması için basın açıklaması yaptı. Ülke genelinde 81 ilde düzenlenen açıklamanın İzmir ayağı Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapıldı. Açıklamayı, CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Ruhsar Selis Çelik okudu.

'ÖRGÜT DEDİLER ÖRGÜT ÇIKMADI SUÇ DEDİLER SUÇ ÇIKMADI'

“Geçtiğimiz haftalarda nihayet sunulan, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu için 23 asırdan fazla ceza öngören ‘iftiraname’, yandaş medya tarafından her gün suç unsurları aradıkları bir malzeme haline getirilmiş durumdadır. Her geçen gün medya manipülasyonlarıyla doğrular eğilmeye, gerçekler gizlenmeye çalışılmaktadır. İktidar elinde bulundurduğu medya gücüyle hakikati yalana boğdurmaya çalışmaktadır. Nedir yalan? Nedir hakikat? Valizlerde para var dediler, Jammer olduğu ortaya çıktı. 560 milyar yolsuzluk var dediler, ‘iftiranamede’ 160 milyara düşürdüler. Aradaki 400 milyar unutuldu, 160 milyar ispatlanamadı. Farklı tarihlerde, farklı kişiler noktasından virgülüne bire bir aynı ifadeyi verdi. Seçim çalışması suç sayıldı. Kreş bağışları rüşvet sayıldı. Kurultayımızdaki sloganlar, pankartlar, tezahüratlar suç sayıldı. Yolsuzluk soruşturması dediler CHP'ye kapatma istemi çıktı. Tek kare fotoğraftan casusluk çıkardılar, örgüt şemasına koydular. Neydi hakikat? Örgüt dediler. Örgüt çıkmadı. Suç dediler, suç çıkmadı.”

"POLİS KAPISINI ÇALMADI, NEZARETE KONMADI, TUTUKLU YARGILANMADI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İBB Başkanlığı yaptığı dönemdeki yargılanmalarını hatırlatan Çelik, “Geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çeşitli suçlardan dolayı 18 dosyadan dava açıldı. Fakat polis kapısını çalmadı, nezarete konmadı, tutuklu yargılanmadı. Kesin hüküm giymeden cezaevi nedir bilmedi. Bugün ise aynı kişi, en güçlü siyasi rakibine yönelik iddianame henüz mahkemece kabul edilmeden elinde bulundurduğu medya gücüyle Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu peşinen suçlu ilan ettiriyor” dedi.

“MUHALEFETE YÖNELİK BİR KARŞI PROPAGANDA YÜRÜTÜYOR”

TRT’nin ‘dezenformasyon’ ürettiğini söyleyen Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı kanallar ve yayınlar maşa haline gelmiş, masumiyet karinesi ayaklar altına alınmış durumda. Utanarak izliyoruz ve görüyoruz ki asılsız, delilsiz bu kopyala-yapıştır iddianame üzerinden yorumlar yapılıyor, bol keseden hükümler dağıtılıyor. 86 milyonun vergisiyle ayakta duran TRT, muhalefetin söylemlerine yer vermeye tenezzül dahi etmiyor bu da yetmezmiş gibi bir de muhalefete yönelik bir karşı propaganda yürütüyor. 19 Mart'tan sonra yaşanan süreçte, siyasi operasyonların ekran ayağı haline gelen ve sözde dezenformasyonla mücadele içinde olduğunu söyleyen iktidarın dezenformasyon makinası TRT, her gün yaptığı haberler ve yayınlarıyla iftirayı besliyor. Ellerindeki resmi belgede 772 bin TL yazıyor, TRT, ekranlarında bunu 772 milyon TL diye halka sunuyor. Madem öyle, gelin milletimizin gözünün içine baka baka gerçek rakamları konuşalım. 2021-2023 döneminde TRT'nin yurttaşın aldığı telefon, bilgisayar, tablet ve akıllı saatlerden topladığı bandrol geliri neredeyse 30 milyar TL. 2023 yılında kurum dışından getirilen konukların konaklaması için harcanan para 14,4 milyon TL. Dışarıdan sağlanan hizmetlere 3 milyar 420 bin 106 TL aktarıldı. Görüntü, dekor, kostüm, makyaj ve aksesuar için ödenen tutar 12 milyon 172 bin TL. Bunların hepsi milletin cebinden çıkan paralardır.”

“DEZENFORMASYON SON BULSUN, MASUMİYET KARİNESİ KORUNSUN”

Adalet ve şeffaflık çağrısı yapan Çelik, "Türkiye'nin dört bir yanından duyulacak bir çağrı yapıyoruz: Meclis'te yasal düzenlemeler yapılsın. Duruşmalar, TRT'den canlı yayınlansın. Bu halkın vicdanından, milletin adalet duygusundan korkmayın. Bilinsin ki karşımızda her ne kadar siyasi güçlerini öfke ve korku üzerine kuran bir iktidar olsa da bizler haklı, erdemli ve güçlü bir mücadelenin sahipleriyiz. Biz kendimize güveniyoruz. Karanlık yolları aydınlatacak adalet meşalesini her daim yanımızda taşıyoruz. 86 milyonun vicdanına, halkın adaletine güveniyoruz. Dezenformasyon son bulsun, masumiyet karinesi korunsun. Onlar her gün, her saat konuşuyor bir de Ekrem başkan konuşsun. Dava TRT'de canlı yayınlansın” diye konuştu.