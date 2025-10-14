İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesinde, Karabağlar ilçesi 3. ve 4. etaplarında, Gaziemir/Emrez Mahallesinde, Örnekköy ilçesi 3. ve 4.etaplarında kat karşılığı inşaat işlerinde yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı iddialarıyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eski Genel Sekreteri Barış Karcı, İZBETON Eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya dahil 11’i tutuklu toplam 65 sanıkın yargılandığı davaya bugün devam edildi.

Davanın dünkü duruşmasında "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, Kamu Meslek Kuruluşlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" iddialarıyla tutuklanan sanıklar Tunç Soyer, Barış Karcı ve Heval Savaş Kaya hakkında "Tutukluluk hallerinin devamı" kararı çıkmış; Şenol Aslanoğlu, Cihangir Lübiç ve Hüseyin Şimşek hakkında adli kontrol şartı ile tahliye kararı verilmişti.

Savcılıktan, tahliyelere itiraz geldi.

Öte yandan, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler de 2 Eylül'de (2025) hakında başlatılan "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçları sebebiyle tahliye edilmiş üç gün sonra tekrar tutuklanmıştı.

NE OLMUŞTU?

65 ismin yargılandığı 'kooperatif davasında' dün ikinci duruşma görülmüş; mahkeme Tunç Soyer, Barış Karcı ve Heval Savaş Kaya’nın tutukluluk halinin devamına, Şenol Aslanoğlu, Cihangir Lübiç ve Hüseyin Şimşek’in ise ev hapsi şartıyla tahliyesine karar vermişti.