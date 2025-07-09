CHP İzmir’de yeni il başkanı kim olacak? Yüksel sessizliği bozdu

MUHAMMED EREZ / İZMİR

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun kooperatif sürecine ilişkin gelişmeler nedeniyle tutuklanmasının ardından, CHP İzmir’de gözler yeni il başkanının kim olacağına çevrildi.

Parti içindeki ayrışmaları sonlandırmak ve örgütü yeniden bir araya getirmek amacıyla birçok eski siyasetçinin ismi kulislerde konuşulmaya başlandı. Bu isimler arasında, geçmiş dönemde il başkanlığı yapmış olan Alaattin Yüksel’in de adı gündeme geldi.

“İl başkanı mı olacak?” sorusu parti içerisinde sıkça sorulurken, Alaattin Yüksel bu iddialara sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

Yüksel, göreve talip olduğu yönündeki söylemlere açık bir dille karşı çıkarak, bu iddialara tepki gösterdi:

“Öncelikle sabahın köründe gözaltına alınarak tutuklanan tüm arkadaşlarımıza tekrar geçmiş olsun. Anayasamızda tutuklama istisna tutuksuz yargılama esastır. Evrensel hukuk normları çerçevesinde aksi kanıtlanmadıkça herkes masumdur, iddialar yargılamaya muhtaçtır.

Bizim kültürümüzde yoldaşları tutuklandığında özgürlükleri için mücadele etmek vardır, koltuklarına göz dikmek değil. Bir gün böyle bir ihtiyaç doğarsa partinin yetkili kurulları buna karar verir ama bu asla ben olmam.”