CHP Kadın Kolları, Beyazıt’tan Saraçhane’ye yürüyor

Kaynak: ANKA
CHP Kadın Kolları, Beyazıt’tan Saraçhane’ye yürüyor

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının 100. gününde Saraçhane'deki mitinge CHP Kadın Kolları yürüyüş ile katılıyor.

19 Mart sabahı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve birçok belediye yöneticisi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkan İmamoğlu ve arkadaşları 23 Mart günü tutuklandı.

İmamoğlu ve CHP'li yöneticilerin tutuklanmasının 100. gününde CHP İBB binasının bulunduğu Saraçhane'de toplanmak için çağrıda bulundu.

Saraçhane'de gerçekleşecek eyleme CHP Kadın Kolları İstanbul Üniversitesi'nin de bulunduğu Beyazıt'tan başlattıkları yürüyüş ile katılacak.

Kadın kolları, "Hiçbir vesayetin Özgür'lüğümüzü elimizden almasına izin vermeyeceğiz" pankartını taşıdı.

Yüzlerce kadın "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" sloganları ile yürüyor.

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