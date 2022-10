CHP'li Aylin Nazlıaka: Cumhuriyet'imizin 100. yılında kadına yönelik şiddeti durduracağız

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanlığı, kadına yönelik fiziksel, cinsel, ekonomik, dijital ve psikolojik şiddetle mücadele amacıyla hayata geçirdiği “YaşamHak” Projesi kapsamında; barolar, Sivil Toplum Örgütleri ve meslek odaları ile protokol imzalamaya devam ediyor. Bugüne kadar 120 protokol imzalayan CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı, dört günde dört protokol daha imzalayarak 124 protokole ulaştı.

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Alican Ebedinoğlu ile bir araya gelen Nazlıaka, YaşamHak Projesi kapsamında imzalanan protokollere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, “YaşamHak” Projesi kapsamında yaptığı açıklamada, “Eğer şiddet görüyorsan; kendin, geleceğin, hayatın, çocukların için endişeleniyorsan, biz buradayız. Yalnız değilsin, biz varız diyoruz’” ifadelerini kullandı.

Nazlıaka, “Cumhuriyet bir kadın devrimidir. Cumhuriyet sayesinde kadınlar, eşit yurttaşlık hakkına sahip oldu ve sosyal, siyasal ve ekonomik olarak güçlendi. Ne yazık ki AKP Hükümeti, kazanılmış bütün haklarımızı aşındırmak istiyor. Her gün en az 2 kız kardeşimiz cinayete kurban edilirken, koruma altındaki kadınlar göz göre göre katledilirken, ülkeyi yönetenler kadınların can simidi olan İstanbul Sözleşmesi’ni feshediyor. Hükümet yetkilileri her kadın cinayeti sonrasında “ah,vah!” demenin dışında bir şey yapmayınca, biz elimizi taşın altına koyduk ve 2 yıl önce YaşamHak projemizi hayata geçirdik. Bu kapsamda kadına yönelik şiddeti durdurmak için ülkeyi karış karış dolaşıyoruz. Gittiğimiz illerde, şiddet mağduru kadınlara ‘Endişeli, güvensiz veya yalnız hissediyor olabilirsin, korkma! Eğer şiddet görüyorsan; kendin, geleceğin, hayatın, çocukların için endişeleniyorsan, biz buradayız. Yalnız değilsin, biz varız diyoruz’” dedi.

AKP’NİN CUMHURİYET DÜŞMANI POLİTİKALARINA SAVAŞ AÇTIK

Türk kadınının -büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesinde- pek çok gelişmiş ülkenin kadınından çok daha önce eşit haklara sahip olduğunu belirten Nazlıaka şunları söyledi:

“20 yıldır ülkemizi yöneten zihniyet; Cumhuriyet’e, aydınlanmaya, demokrasiye ve kazanılmış haklarımıza karşı savaş açtı. Kadınların eşit birey olarak görmeyen ve yaşam hakkına sahip çıkmayan anlayış, kadına yönelik şiddeti besliyor. Şüpheli kadın ölümlerinde etkin soruşturma yürütülmüyor. İktidar, kadın cinayetlerini sadece sayı olarak görüyor. Caydırıcı olmayan cezalar, katilleri ve tecavüzcüleri cesaretlendiriyor.

Kadın düşmanı politikaları durdurmaya kararlı olan Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak YaşamHak projemiz kapsamında kadınların hayatına bire bir dokunuyoruz. Şiddet mağduru kadınlara bir ve beraber olduğumuzu gösteriyoruz. Kadınların şiddet karşısında yalnız hissetmemeleri için karakollarda, hastanelerde, duruşma salonlarında hep yanlarında oluyoruz. Gittiğimiz her il ve ilçede cinayet sonucu yitirdiğimiz kadınların ailelerini ziyaret ediyoruz. Şiddete maruz kalan, sokakta yürürken kendisini güvende hissetmeyen bütün kadınlara seslenerek, ‘444 82 85 numaralı hattımızdan bize 7/24 ulaşabilirsiniz’ diyoruz.”

124 PROTOKOL İMZALADIK

“5 Aralık 2020 tarihinde, İstanbul Sözleşmesi’nin bir maddesini hayata geçirdik ve Genel Merkezimizde ‘Alo Şiddet’ hattı kurduk. YaşamHak projemiz kapsamında şiddet mağduru kadınlara ücretsiz hukuki ve psikolojik destek sağlıyoruz. Bazı illerde, şiddet mağduru kadınlara iş ve mağdurların çocuklarına burs imkânı sağlıyoruz. Bugüne kadar barolar, tabip odaları, eczacı odaları, odalar ve borsalar birliği, mali müşavir odaları, ticaret ve sanayi odaları ile toplam 124 protokol imzaladık. Son olarak dört günde dört protokole imza attık. Kilis Barosu, Kilis Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve Batman Tabip Odası ile protokol imzaladık” dedi.

KADINLARI YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ

Protokoller aracılığıyla kadınların hayatını kolaylaştırdıklarını belirten Nazlıaka, “99 yıl önce birçok gelişmiş ülkeden önce haklarını kazanan kadınlar, AKP Hükümeti’nde yalnız bırakıldı. İlk seçimlerde iktidara gelip kadına yönelik şiddeti durduracağız. O nedenle bu seçim kadınlar için “esaret” ile “özgürlük” arasında bir seçim olacak” dedi.