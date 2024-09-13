CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç: ‘Vatandaş borç faiz ve icra sarmalında’

Son yıllarda artan ekonomik kriz vatandaşı zorladı. Yüksek faiz, ve enflasyon sarmalı kartlı harcamaları beraberinde getirdi.

Yükselen enflasyon karşısında alım gücünü kaybeden vatandaş, maaşları yetersiz kalınca kredi kartlarına sarıldı.

Bu da ödemelerde aksamaları beraberinde getirdi. Vatandaşın bir kısmı kart borcunu ödemekte zorlanırken, bir kısmı ise icra takibine takıldı.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "AKP 22 yılda vatandaşı borç, faiz ve icra sarmalına soktu. Vatandaşların bireysel kredi ve kredi kartı borçları 23-29 Ağustos arasındaki haftada 60,6 milyar lira daha artarak 3,48 trilyon liraya yükseldi. Borcunu zamanında ödeyemediği için bankalar ve finans kuruluşları tarafından icra takibine alınan vatandaş sayısı hızla artıyor" ifadelerini kullandı.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, kredi ve kredi kartları borçlarına yönelik yazılı açıklama yaptı.

Öztunç, 2024’te Ocak-Temmuz döneminde 642 bin 159 kişinin bireysel kredi, 784 bin 374 kişinin ise kredi kartı borcunu ödeyemediği için icra takibine alındığını söyledi.

Öztunç, bireysel kredi borcu yüzünden icra takibine alınanların 2023’ün aynı dönemine oranla 155 bin 812 kişi, kredi kartı borcu yüzünden takibe alınanların ise 322 bin 878 kişi arttığını, bankaların icra takibine aldığı bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının sene başından bu tarafa 40,5 milyar TL’lik (yüzde 89 oranında) artış gösterdiğini ifade etti.

Hem kredi kartı hem de bireysel kredi borcunu ödeyemediği için takibe alınanlar tek kişi sayıldığında toplam 1 milyon 63 bin 379 kişi bu yıl Ocak-Temmuz döneminde icraya verildiğini dile getiren Öztunç, yüksek faiz oranları vatandaşları faiz yükünü de arttırdığını vatandaşların bireysel krediler ve kredi kartı borç bakiyeleri için bankalara bu yıl ocak-temmuz döneminde ödediği faiz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 165 oranında artığını ve 453,1 milyar liraya kadar tırmandığını söyledi.

"Yılbaşından bu yana batık kredi kartı borçlarında yüzde 167, batık bireysel kredi borçlarında ise yüzde 50 oranında artış oldu"

Varlık yönetim şirketlerine satılan borçlarla birlikte icra takibinde olanların sayısının katlandığını belirten Öztunç, şöyle devam etti:

"Bankalar ve finans kuruluşları tarafından önceki yıllarda icra takibine alınan ancak borcunu ödeyemediği için takipte tutulan vatandaşların sayısı ise Temmuz 2024 sonu itibarıyla 2 milyon 454 bin 768 kişi olarak açıklandı. Aynı nedenle takibe alınan ve daha sonra borcu varlık yönetim şirketlerine satıldığı için bu şirketlerin takibinde bulunan borçlu sayısı ise 2 milyon 38 bin 305 kişi olarak açıklandı. Hem bankalar ve finans kuruluşları hem de varlık yönetim şirketleri tarafından aynı anda takipte tutulanlar tek kişi sayıldığında toplam 3 milyon 853 bin 40 kişi borcu yüzünden icra takibinde tutuluyor. Yılbaşından bu yana batık kredi kartı borçlarında yüzde 167, batık bireysel kredi borçlarında ise yüzde 50 oranında artış oldu.

Merkez Bankası'nın hazırladığı Finansal İstikrar Raporuna göre, varlık yönetim şirketlerinin kontrolünde ise 47 milyar liralık batık tüketici kredisi alacağı bulunuyor, dolayısıyla vatandaşların faizleri ve icra masrafları hariç 131 milyar liraya yakın icralık kredi borcu bulunuyor.

"TOPLAM DOSYA SAYISI 6 EYLÜL İTİBARIYLA 22 MİLYON 708 BİNE YÜKSELDİ"

Ticaret sektöründe de durumun farklı olmadığını, şirketlerin rekor yüksek faizlere rağmen bankalara borçlanmaktan başka çaresi kalmadığını aktaran Öztunç, "Ticaret sektöründe borcunu ödeyeme eğiliminin önemli göstergelerinden biri olan vadesinde ödenmediği için protesto edilen senetlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 oranında artarak 130 bin 403’e yükseldi. Protesto edilen senetlerin parasal tutarı ise yüzde 173,3 oranında artarak 21,9 milyar lirayı buldu. Karşılıksız çeklerin parasal tutarı geçen yılın aynı dönemine göre 13,9 milyar lira arttı” dedi. 1 Ocak- 6 Eylül 2024 tarihleri arasında icra dairelerinde 4 milyon 954 bin dosya da ya sonuçlandırıldı ya da işlemden kaldırıldığını kaydeden Öztunç, “UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan toplam dosya sayısı 6 Eylül itibariyle 22 milyon 708 bine yükseldi. Derdest dosya sayısı geçen yıla göre net olarak 938 bin adet arttı" dedi.