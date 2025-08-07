CHP Kars Milletvekili Alp, Ardahan'dan seslendi: Şap hastalığı olan illerimiz afet kapsamına alınmalı

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Türkiye genelinde başlattığı saha çalışmaları kapsamında, Ardahan’ın ilçe ve köylerini ziyaret etti. Önceki gün partisinin Ardahan İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Alp, dün de, Posof, Damal ve Hanak ilçelerinde şap salgını nedeniyle hayvanları telef olan vatandaşlarla bir araya geldi.

Posof Belediye Başkanı Erdem Demirci ile birlikte ilçe merkezinde bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelen ve burada vatandaşları tek tek dinleyen CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Türkiye’nin en doğusundan başta Tarım Bakanlığı yetkilileri olmak üzere, Sigorta Reasürans Kurumunu ve TARSİM yetkililerine çağrıda bulundu.

"DAR KAPSAMLI SİGORTA, ŞAP KAYIPLARINI KARŞILAMIYOR"

Burada milletvekili Alp’e dert yanan Temcit Kaya, TARSİM’in dar kapsamlı sigorta yaptığı için şap hastalığının kapsamadığını ifade ederek şunları söyledi:

''Ödememiz gereken taksitlerimiz var. Kredi kullanmışız ve kapatmamız gerekiyor. Ödeme günleri geldi. Hayvanımızı satamıyoruz. Önü kapalı zaten. Hayvanlarımızı bundan sonra da satamayacağız. Herkes bankadan kredi çekmiş, her kesin hayvanı sigortalı ama dar kapsamlı sigorta yaptıkları için şapı karşılamıyor. Geniş kapsamlı sigorta da kapsamıyor. Sigorta için bizi mecburi tutuyor, paramızı hemen alıyor. Şu anda hayvanımız telef oluyor ve karşılamıyor.''

"ŞAP BÖLGELERİ AFET KAPSAMINA ALINMALI"

Yaptığı çağrıda Kars ve Ardahan bölgesinin şap nedeniyle afet kapsamına alınarak, TARSİM tarafından zararların tanzim etmesini isteyen Alp ise şöyle konuştu:

''Kars ve Ardahan’ın tüm ilçelerinde aynı panik var. İnsanlar artık hayvanlarının şapın zararlarından korunmayacaklarını bir anlamda anladılar. Vadesi gelen kredilerinden korkuyorlar. Bu telaş başladı. Bütün bu bölgede şapın etkisini tolore etmek için ortak talepleri var. Köylüler, Ziraat Bankasına ve Tarık Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının faizsiz olarak ertelenmesinin temel talepleri olarak iletiyorlar. Çiftçimiz şap hastalığı nedeniyle TARSİM Sigortalarından istifade edemedi. Şap hastalığını kapsam dışı bıraktılar. Genel afet halini kapsama almışlar sadece. Bunu TARSİM Sigortası kapsamında Şaptan kaynaklanan zararların ödenmesi için adeta bir pandemi gibi Kars’ta ve Ardahan’da genel afet hali ilan edilmesi ve afet hali nedeniyle de zararların sigorta tarafından karşılanması gerekiyor. Yoksa hayvan telefi sayısı on binleri buldu. Birçok köylümüz hayvan telef sayısının daha da artacağından korkuyor. Buradan Tarım Bakanlığı yetkililerine, Sigorta Reasürans Kurumunu ve TARSİM yetkililerini uyarıyoruz. Kars ve Ardahan bölgesinin afet kapsamına alınarak, TARSİM tarafından zararların tanzim etmesini bütün çiftçilerimiz adına talep ediyoruz.''

"VATANDAŞLARIMIZ GÜRCİSTAN’DAN ŞAP İLACINA ULAŞMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Posof ilçesinin ardından Gürcistan ve Artvin’in Şavşat ilçesinin merkez merasına geçen Alp, hayvan sahipleri ile bir araya geldi. Türkiye’nin çatısı olarak değerlendirdiği sınır yaylasından köylülerle birlikte Silivri’de tutuklu bulunan İstanbul Belediye Başkanı CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’na selam gönderen Alp, Tarım Bakanlığı'ndan umudunu kesen sınır köylülerinin Gürcistan’dan şap hastalığına çare aradıklarını söyledi. Alp, burada yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

''Biz Posof Yaylasındayız. Tabiri caizse Türkiye’nin çatısındayız. Sağ tarafımız Şavşat, sol tarafımız Gürcistan. Niye buraya kadar geldik? Daha önce buralara bir milletvekili gelmemiş. Burada 560 hayvan var. Şap hastalığı, burası doğal izolasyon olmasına rağmen buralara kadar ulaşmış. Tam karşımızda Gürcistan var ama orada şap yok. Gürcüler izole bir bölge ve güvenlik koridoru oluşturmuşlar. Buradaki vatandaşımız Tarım Bakanlığından destek bulamadıkları için Gürcistan’dan şap ilacına ulaşmaya çalışıyorlar. Durum bu kadar vahimdir."

Posof’taki temaslarının ardından Damal ve Hanak İlçe teşkilatlarını da ziyaret eden CHP Milletvekili İnan Akgün Alp, Hanak’ın Alaçam Mahallesindeki 4 ineğinden birini kaybeden Çoban Ufuk Dede’yi de evinde ziyaret ederek bir süre görüştü.