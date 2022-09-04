CHP’den Kız Kulesi açıklaması: Tarihi bir yeri yenisini yaparak ihya edemezsiniz

Açıklamaya, doğa ve kent haklarından sorumlu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkan Yardımcısı Güler Işıkcevahir, diğer başkan yardımcıları, Kent Hakları İzleme Kurulu üyeleri, Üsküdar Belediye Meclisi’nin CHP’li üyeleri, CHP Üsküdar İlçe Başkanlığı yöneticileri katıldı.

Kent Hakları İzleme Kurulu adına yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“İÇERİDE NE İŞLEM YAPILDIĞI DERHAL KAMUOYUNA GÖSTERİLMELİDİR”

“Çalışmaların başladığı ilk günden bu yana çevresindeki örtü ile kapalı olması dolayısıyla sınırlı bir şekilde takip edilebilen çalışmaların geldiği nokta, kamuoyunda endişeye neden oldu. İstanbul’a ihanet ettiğini kendi ağzı ile itiraf eden, liyakatsiz kadrolarla yaptığı hatalı restorasyon çalışmaları ile pek çok tarihi ve kültürel mirasımıza zarar veren AKP iktidarının bu konudaki sicili, vatandaşlarımızın Kız Kulesi konusunda da derin endişe duymasına temel sebebidir.

Çok kısa bir süre önce restorasyon çalışmaları tamamlanan Üsküdar Tarihi Mimar Sinan Çarşısı’ndaki hatalı uygulamalar da Kız Kulesi ile alakalı endişelerin ne kadar haklı oluğunu göstermektedir. Burada yapılan çalışmalar sırasında, Kız Kulesi’nin kule kısmının tamamen çıkarıldığı anlaşılmaktadır. Bu çalışmaların onaylı projeye uygun olup olmadığı ve teknik açıdan doğru yapılıp ya da yapılmadığı noktasındaki belirsizlik, kamuoyunda endişe ve tepki yaratmıştır. Bir dünya mirası olan Kız Kulesi’nin restorasyon çalışmalarına danışmanlık veren bilim kurulu, alanında uzman kişilerden oluşmaktadır. Şu ana kadar kulede yapılan çalışmaların bilim kurulu tarafından belirlene ölçülerden fazla olup olmadığı hususunda değerli bilim kurulu üyelerinin, açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur. Keza, yapı etrafına çekilen restorasyon perdesi acilen kaldırılarak içeride ne işlem yapıldığı derhal kamuoyuna gösterilmelidir.”

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Güler Işıkcevahir de yapılan eylemde bir konuşma gerçekleştirdi:

“YENİSİ YAPILAN BİR ESERİN TARİHİ DEĞERİ OLMAZ”

“Gün geçmiyor ki kadim kentiz İstanbul’umuzun yararına olmayan; dokusunu, doğasını bozan, tarihi değerlerini neredeyse yok eden kararlar alınmasın. Bu kararlar kimi zaman Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kimi zaman Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, kimi zaman ilçe belediyesi, kimi zaman da bugün olduğu gibi Kültür Bakanlığı kararlarıyla ortaya çıkıyor. Endişeliyiz. Konuştuklarında ‘Ecdat yadigarları’ diye övündükleri her tarihi yapıyı maalesef ihanet ederek yok ediyorlar.

Tarihi Mimar Sinan Çarşısı’ndan sonra, bir hatırlatma da ben yapayım. Tarihi Divanhane Karakolu’nu hatırlayınız. Yine böyle bir çalışmayı perdeleyerek, bir gece yarısı geçmeyen yolu geçirerek, açıklamalarda ‘yenisini yaparak ihya edeceğiz’ dedikleri çalışma. Tarihi bir eseri yenisini yaparak ihya edemezsiniz. Yenisi yapılan bir eserin de tarihi değeri olmaz. Elbette ki gelecek nesillere aktarmak için kurallarına ve aslına uygun olarak restore edilir, edilmelidir de. Bizler, CHP İstanbul Kent Hakları İzleme Kurulu olarak, CHP Üsküdar İlçe Başkanlığı olarak, en önemlisi de kentini, doğasını, tarihini gerçekten seven vatandaşlar olarak, İstanbul’un incisi Üsküdar’ın simgesi Kız Kulesi’ndeki bu çalışmanın şeffaf, aslına uygun, sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesini istiyoruz.” (ANKA)