CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, TBMM Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmelerinde Konya Ovası Projesi'nin bütçe teklifi üzerine konuştu.

CHP’li Bektaş konuşmasında Konya ovasının ciddi bir ekolojik krizle karşı karşıya kaldığına dikkat çekti.

Barış Bektaş, “Konya Ovası’nın yeraltı suları hızla tükenmiş, obruk sayısı dramatik biçimde artmış, tarımsal üretim riske girmiştir. Artık KOP İdaresi’nin önceliği, kâğıt üzerindeki projeleri bir yana bırakıp, Konya Ovası’nı suyla buluşturacak, sürdürülebilir ve bilim temelli bir su yönetimi stratejisi oluşturmaktır” ifadelerini kullandı.

Bektaş, şunları söyledi:

“KONYA OVASI TAM ANLAMIYLA ‘TOPRAK ZENGİNİ, SU FAKİRİ’ BİR BÖLGEDİR”

“Konuşmama başlamadan önce; Hz. Mevlana’nın 752. Vuslat Yıldönümü vesilesiyle, engin ufkuyla, hikmetiyle ve çağları aşan öğretileriyle tüm insanlığa ışık tutan Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerini saygıyla ve rahmetle anmak istiyorum. Konya Ovası bugün, göl ve barajlarını birer birer kaybeden; yeraltı su seviyesi her geçen gün daha da gerileyen, ciddi bir ekolojik krizle karşı karşıyadır. Bu tabloya rağmen, KOP İdaresi’nin yürüttüğü mevcut çalışmalar bölgenin su krizine kalıcı bir çözüm üretmekten oldukça uzaktır. KOP İdaresi’nin temel ve birincil önceliği, su kaynakları giderek yetersiz hale gelen Konya Ovası’nı suyla buluşturmak olmalıdır. Konya Ovası tam anlamıyla ‘toprak zengini, su fakiri’ bir bölgedir.

5,5 milyon hektarlık geniş bir tarım arazisine sahip olmasına rağmen, bu alanın yalnızca yüzde 25’i sulanabilir durumdadır. Bölgede yıllık su kapasitesi 4,3 milyar metreküp olmasına karşın, her yıl 6,5 milyar metreküp su kullanılmakta ve su bütçesinde 2 milyar metreküpten fazla açık oluşmaktadır.

Meteoroloji verilerine göre, Konya’nın son 60 yılda aldığı yıllık yağış miktarı yüzde 20 oranında azalmıştır. KOP İdaresi’nin su bütçesindeki açığı gidermek için bilimsel projelere ihtiyacı vardır. Tüm gerçekliğin yıllardır inkâr edildiğini ve su sorununun çözümü için harekete geçilmediğini hatırlatmak istiyorum. Konya Ovası’nda suyla ilgili geldiğimiz noktadan iktidarın sorumlu olduğu tespitini yapmalıyız. Çünkü AKP iktidarı boyunca Konya Ovası’na yönelik hazırlanan projelerin ya uygulanmadığı ya da yetersiz kaldığı inkar edilmez bir gerçektir ve en basit tabiriyle AKP iktidarı Konya Ovası’nı kaderine terk etmiştir. Konya Ovası’nın yeraltı suları hızla tükenmiş, obruk sayısı dramatik biçimde artmış, tarımsal üretim riske girmiştir. Artık KOP İdaresi’nin önceliği, kâğıt üzerindeki projeleri bir yana bırakıp, Konya Ovası’nı suyla buluşturacak, sürdürülebilir ve bilim temelli bir su yönetimi stratejisi oluşturmaktır.

“KONYA’NIN İÇME SUYU ALARM VERMEKTEDİR”

Burada artık altı doldurulamayan sözler yerine, ayağı yere basan projeleri konuşmamız gerekiyor. Çünkü geldiğimiz noktada yalnızca tarımsal sulama değil, artık Konya’nın içme suyu alarm vermektedir. 30 milyon metreküp kapasiteli Altınapa Barajı, su miktarı 1,5 milyon metreküple yüzde 5 seviyelerine düşmüş durumda ayrıca 200 milyon metreküp kapasiteli Bağbaşı Barajı ise 27 milyon metreküple yüzde 13 seviyesine düşmüştür. Çözüm üretilmediği takdirde yakın bir gelecekte Konya’da musluklardan dahi su akmayacak.”

CHP’li Bektaş, KOP İdaresi için ayrılan bütçenin su sorununu çözmek için yeterli olamayacağını da dile getirdi.