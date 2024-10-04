CHP kulisleri çalkalanıyor… İşte Kılıçdaroğlu’nun genel başkan adayı

Özgür Özel’in CHP lideri olmasının ardından AKP ile başlayan ‘Yumuşa Dönemi’ parti içinden bazı isimleri rahatsız etti.

Özellikle eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon programlarında ve sosyal medya hesaplarından isim vermeden Özel ve ekibini sert bir şekilde eleştirdi.

Son kriz, Özel’in New York Belediye Başkanı hakkında Türkevi ile ilgili rüşvet iddialarını yalanlaması ve CHP Grubu’nun geçtiğimiz gün Meclis açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ayakta karşılamasıyla yaşandı.

HALK İÇİN AYAĞA KALKARIZ

Kılıçdaroğlu, her iki konuda da Özel ve yönetiminin tavrını eleştirdi, “Biz CHP’liler yalnızca halk için ayağa kalkarız!” ifadelerini kullandı.

Tüm bu olaylar yaşanırken CHP’de sürpriz bir isim genel başkanlığa talip olduğunu açıkladı.

32 YILLIK BİRİKİMİM VAR

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Av. Ümit Uysal, “Anadolu’nun bütün potansiyelini ayağa kaldırmak, harekete geçirmek, Cumhurbaşkanı adayımızı seçtirmek, Türkiye’mizi yeniden inşa etmek üzere 32 yıllık siyasi tecrübemi ve birikimimi en üst düzeyde partimin hizmetine sunacağım” şeklinde bir manifesto yayınlayarak CHP genel başkanlığına aday oldu.

KILIÇDAROĞLU’NUN PRENSİ

Ankara kulislerinde Uysal’ın adaylık çıkışının arkasında Özgür Özel’in izlediği politikadan rahatsızlık duyan CHP’nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun olduğu konuşuluyor.

Uysal’ın sık sık Kılıçdaroğlu bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulunduğu biliniyor.

ÜMİT UYSAL KİMDİR?

1970 yılında Antalya'da doğan Ümit Uysal, 1991 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Üniversite yıllarında edebiyat dergilerinde öyküler yazan ve sinema ile tiyatroya ilgi duyan Uysal, 1991 yılında avukatlık kariyerine başladı.

9 Eylül 1992'de yeniden açılan Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı ve partinin kurucu il meclisinde görev aldı. İl yönetim kurulu üyeliği ve gençlik kolları başkanlığı gibi çeşitli görevlerde bulundu. 2001 yılında, 31 yaşındayken CHP Antalya İl Başkanı seçildi.

Uysal, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Muratpaşa Belediye Başkan adayı gösterildi ve Muratpaşalıların tercihiyle belediye başkanı oldu. 2019 yerel seçimlerinde yeniden aday gösterilerek başkanlık görevine devam etti. Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde yüzde 62.3 oy oranıyla yeniden Muratpaşa Belediye Başkanı seçildi.

Evli ve iki çocuk babası olan Ümit Uysal, iyi derecede İngilizce biliyor. Ayrıca, "Lavinya'nın Aşkla İmtihanı" isimli yayımlanmış bir öykü kitabı bulunuyor.