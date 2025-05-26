CHP Kurban Bayramı kararını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi , İmamoğlu operasyonunun 'darbe' olarak niteledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a 'cunta başı' dedi.

CHP, olağanüstü koşullar nedeniyle Ramazan Bayramı'nda hiçbir parti ile görüşmedi.

Halk TV'nin haberine göre CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Kurban Bayramı'nda da aynı kararın devam ettiğini açıkladı.

Yücel, CHP Genel Merkezi'ndeki basın toplantısının sonunda gazeteciden gelen soruyu şöyle yanıtladı:

Geçtiğimiz bayramın öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve çalışma arkadaşları, yol arkadaşları hukuksuz bir şekilde tutuklanmıştı. Biz o zaman "Bayram bayram olmaktan çıktı." demiştik. Şu anda da aynı noktadayız. Hukuksuzluklar devam ediyor. Hukuksuzluklar artarak devam ediyor.

Dolayısıyla böyle bir ortamda, böyle bir süreçte biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir bayram, bayramlaşma yapmayı, bayramlaşma programı yapmayı doğru bulmadık. O yüzden böyle bir, programımız olmayacak bayramda.