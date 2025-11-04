CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan ceza davasının ilk duruşması bugün Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

İMAMOĞLU İLE BİRLİKTE 12 İSİM DELEGELERE MENFAAT KARŞILIĞI OY KULLANDIRMAKLA SUÇLANIYORDU

Aralarında görevinden uzaklaştırılan ve Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçaslan, CHP Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya, Özgen Nama, Özgür Çelik ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, delegelere menfaat karşılığı oy kullandırmakla suçlanıyordu.

BUTLAN İHTİMALİ ORTADAN KALKMIŞTI

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin, 38. Olağan Kurultayı ile Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayının iptali için açtığı dava ise Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 24 Ekim'de ret kararı verilmişti. Böylece kurultayın iptali yönünde "mutlak butlan" ihtimali de ortadan kalkmış oldu.

CEZA DAVASINDA ERTELEME KARARI VERİLDİ

Bugün başlayan dava ise diğer davadan ayrı bir ceza davasıydı. Ara karar açıklandı. Mahkeme 'eksik hususların giderilmesi' için davayı 13 Ocak 2026 yılına erteledi. 'Mutlak butlan' davası "aktif husumet yokluğu" ve "davanın konusuz kalması" gerekçeleriyle reddedilmişti. Bu kararın ardından ceza davasından da şüpheliler hakkında bir mahkumiyet beklenmiyor.