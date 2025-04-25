CHP kurultay davalarında flaş gelişme

Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 2024 kurultayına yönelik eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı eski delegelerin açtığı davalar birleştirilmiş ve tek bir dava haline getirilmişti.

38. Olağan Kurultay'ının iptal edilmesine yönelik dava taleplerinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel iktidar tarafından CHP’ye kayyum atılmaması için vurgulayarak partisini 21. Olağanüstü Kurultayı'na taşımıştı.

6 Nisan tarihinde yapılan olağanüstü kurultayda geçerli bin 171 oyun tamamını alan Özgür Özel rekor kırarak ikinci kez genel başkan seçildi.

DAVALAR BİRLEŞTİRİLDİ

Bu kurultaydan sonra bu kez de iki delege Yılmaz Özkanat ve Hatip Karaaslan, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için mahkemeye başvurdu. Dilekçede, "Genel Başkan Özgür Özel'in, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, Parti Meclisi üyelerinin ve de Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları" talep edildi.

Mahkeme 21. Olağanüstü Kurultay hakkındaki dava ile 38. Olağan kurultay hakkındaki davanın birleştirilmesine karar verdi.