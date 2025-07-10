CHP Kurultay davasında flaş gelişme!

Düzenleme: Kaynak: ANKA
CHP Kurultay davasında flaş gelişme!

Son dakika... CHP'nin kurultay davası 8 Eylül'den 15 Eylül'e ertelendi.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin olağan ve olağanüstü kurultaylarının iptali istemli davanın gelecek duruşmasının tarihini, CHP’nin avukatının talebi üzerine 8 Eylül 2025’ten, 15 Eylül 2025’e erteledi.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultaylarının iptali istemiyle açılan davada, gelecek duruşmanın, 8 Eylül 2025'e bırakılmasına karar vermişti.

Son dakika... CHP'li bir belediye başkanı daha görevden uzaklaştırıldıSon dakika... CHP'li bir belediye başkanı daha görevden uzaklaştırıldı

CHP’nin avukatı Çağlar Çağlayan, "duruşmanın atılı bulunduğu 4-9 Eylül haftasının müvekkil Cumhuriyet Halk Partisinin kuruluş haftası olduğunu ve Parti Tüzüğünün 86'ıncı maddesine göre kuruluş haftası etkinlikleri yapılacağından duruşmanın 15 Eylül 2025 tarihine ertelenmesini" talep etti.

Taleple ilgili ara karar kuran Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde, davalı vekilinin, duruşmanın 15 Eylül 2025 tarihine ertelenmesini içerir dilekçesini makul bularak, duruşmanın 15 Eylül 2025 saat 10.00’a ertelenmesine karar verdi.

Son Haberler
Zehir taciri aileye idam cezası gündemde
Zehir taciri aileye idam cezası gündemde
Erdoğan’ın ne açıklayacağı merak konusu oldu? Gözler cumartesiye çevrildi: Af mı geliyor?
Erdoğan’ın ne açıklayacağı merak konusu oldu? Gözler cumartesiye çevrildi: Af mı geliyor?
CHP'li Yavuz; “Gölpark’ta bizden başka para toplama yetkisine sahip kimse var mı?”
CHP'li Yavuz; “Gölpark’ta bizden başka para toplama yetkisine sahip kimse var mı?”
Şehit Astsubay Oktay Kaya'nın adı Şavşat Dağları'nda yaşayacak
Şehit Astsubay Oktay Kaya'nın adı Şavşat Dağları'nda yaşayacak
Okan Buruk bitmesini istediği transferi açıkladı
Okan Buruk bitmesini istediği transferi açıkladı