CHP Kurultay davasında flaş gelişme!

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin olağan ve olağanüstü kurultaylarının iptali istemli davanın gelecek duruşmasının tarihini, CHP’nin avukatının talebi üzerine 8 Eylül 2025’ten, 15 Eylül 2025’e erteledi.
Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultaylarının iptali istemiyle açılan davada, gelecek duruşmanın, 8 Eylül 2025'e bırakılmasına karar vermişti.
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CHP’nin avukatı Çağlar Çağlayan, "duruşmanın atılı bulunduğu 4-9 Eylül haftasının müvekkil Cumhuriyet Halk Partisinin kuruluş haftası olduğunu ve Parti Tüzüğünün 86'ıncı maddesine göre kuruluş haftası etkinlikleri yapılacağından duruşmanın 15 Eylül 2025 tarihine ertelenmesini" talep etti.
Taleple ilgili ara karar kuran Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde, davalı vekilinin, duruşmanın 15 Eylül 2025 tarihine ertelenmesini içerir dilekçesini makul bularak, duruşmanın 15 Eylül 2025 saat 10.00’a ertelenmesine karar verdi.